Pimp je paasei in MOW I Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – In het MOW I Museum Westerwolde zie je nog tot en met 3 mei werk van schilder Lodewijk Bruckman. De expo Loki, levens en liefdes van een meesterschilder zit vol magie en verbeelding. Eieren, symbolen van nieuw leven, spelen in zijn stillevens een opvallende rol. Wit, bruin, gespikkeld, hangend aan tere draden, half verscholen of verzameld aan een koord; eieren zijn overal in de schilderijen van Bruckman.
Jouw werk in het museum
Zondagmiddag 22 maart staat het museum helemaal in het teken van eieren. Schuif aan bij een workshop van schilder/illustrator Anka Willems. Pak een stuk canvas en pimp een ei! Laat je inspireren door de magische wereld van meester-schilder Bruckman of laat je eigen fantasie de vrije loop.
Als je je kunststukje achterlaat, krijgt jouw ei tijdens de Paasdagen een plek in het museum. Kun je niet op 22 maart dan mag je vanaf 15 maart ook – kosteloos – een paneeltje ophalen en dat uiterlijk 29 maart weer inleveren om te exposeren.
Let op, deze workshop is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.
Praktisch
Workshop: zondagmiddag 22 maart, 13 -16 uur. Aanmelden is niet nodig.
