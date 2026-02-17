Tienduizenden cadeaus ingezameld voor kinderen in armoede bij landelijke inzamelactie PostNL en Stichting Jarige Job

NEDERLAND – De landelijke inzamelactie van PostNL en Stichting Jarige Job heeft opnieuw een groot resultaat opgeleverd. In totaal zijn 30.812 nieuwe cadeaus ingezameld, waarmee Stichting Jarige Job duizenden verjaardagsboxen kan samenstellen voor kinderen die hun verjaardag anders niet kunnen vieren. Deze bevatten onder andere cadeautjes, slingers en traktaties voor thuis en school. Het is de achtste editie van de actie, die opnieuw brede steun kreeg uit heel Nederland.

Het aantal gezinnen dat een verjaardagsbox nodig heeft neemt toe, doordat meer huishoudens financieel onder druk staan. Stichting Jarige Job ziet de vraag elk jaar stijgen en verwacht dat deze trend zich ook in 2026 voortzet. Inmiddels ontvangen meer dan 176.000 kinderen per jaar een verjaardagsbox om toch een feest te kunnen vieren. Dat een verjaardag vieren niet voor ieder kind vanzelfsprekend is, blijkt uit de verhalen van voormalig ontvangers van een verjaardagsbox.

Zo vertelde Chelsea (18 jaar) in haar gesprek met Jarige Job-ambassadeur Sander Lantinga hoe bijzonder het voelde toen ze door een verjaardagsbox wél haar verjaardag kon vieren. Cadeaus, versiering en lekkers maakten het verschil: een dag waar ze naar kon uitkijken en waarop ze zich gezien voelde.

Ook de twaalfjarige Ceylin deelt hoe dankbaar ze was voor de cadeaus en hoe speciaal het voelt dat onbekenden iets geven om haar een mooie dag te bezorgen. Haar moeder Wendy beschrijft de opluchting en trots die ze voelde toen ze door een verjaardagsbox haar dochter eindelijk een echte verjaardag kon geven zonder zorgen, rekenen of schaamte. Het laten bezorgen van verjaardagsgeluk maakte voor hen het verschil tussen ongemak en een herinnering om te koesteren.

Nederland doneert, PostNL bezorgt

PostNL en Stichting Jarige Job organiseerden de landelijke inzamelactie dit jaar voor de achtste keer. Samen riepen ze Nederland op om nieuwe cadeaus te doneren. PostNL bezorgt al deze cadeaus kosteloos bij Stichting Jarige Job. Tienduizenden mensen door heel het land hebben hier gehoor aan gegeven. De cadeaus zijn met een gratis verzendlabel verstuurd via PostNL‑punten, PostNL-pakketautomaten en persoonlijke overdrachten aan PostNL- pakketbezorgers. Ook werden veel cadeaus ingeleverd via de speciale inzamelboxen in de winkels van Bruna en Readshop. Zo kwamen cadeaus uit het hele land samen bij Stichting Jarige Job. Tijdens een speciale ‘uitpakweek’ werden de ingezamelde cadeaus uitgepakt, gesorteerd en geteld door medewerkers van PostNL en partners van de stichting.

Over Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren meer dan 176.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. Stichting Jarige Job is onderdeel van Sam& voor alle kinderen.

Over PostNL Bijzondere Momenten Fonds

De samenwerking met Stichting Jarige Job is een project van het PostNL Bijzondere Momenten Fonds. Samen met alle PostNL-ers, verschillende organisaties en het PostNL-bezorgnetwerk werkt het PostNL Bijzondere Momenten Fonds aan projecten die bijdragen aan meer verbondenheid, contact en aandacht voor elkaar. Kijk voor meer informatie op Het PostNL Bijzondere Momenten Fonds | PostNL.

Bron: Stichting Jarige Job