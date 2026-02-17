Wie schrijft eigenlijk geschiedenis in Groningen?

GRONINGEN – Van 26 februari t/m 27 maart organiseert Museum aan de A, samen met de Groninger Archieven, een reeks activiteiten rondom de tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis? die t/m 6 april te zien is in het Groninger Museum.

Museum aan de A wil met deze tentoonstelling, maar ook straks in het nieuwe museum, laten zien dat het belangrijk is om de Groninger geschiedenis vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het activiteitenprogramma sluit hierop aan met onder andere twee lezingen in de Groninger Archieven die inzoomen op verhalen die vaak nog onderbelicht blijven. Zo komt de geschiedenis van de grote Groninger dovengemeenschap (lezing in Nederlandse Gebarentaal) en het verwerven van activistisch archiefmateriaal, zoals van de krakers- en vrouwenbeweging, aan bod. Daarnaast kun je onder begeleiding van een museumdocent de tentoonstelling in het Groninger Museum bekijken, er een rondleiding in NGT volgen en een kijkje nemen achter de schermen bij de Groninger Archieven.



Rondleiding: Wie schrijft geschiedenis? (in NGT)

Donderdag 26 februari van 13.00-14.00 uur

Locatie: Groninger Museum

Gratis voor bezoekers van het Groninger Museum, aanmelden via info@museumaandea.nl



In het verleden is geschiedenis vaak vanuit één perspectief geschreven. Dat geeft een incompleet beeld en zorgt ervoor dat sommige geschiedenisverhalen helemaal niet verteld zijn. Een van die minder bekende verhalen is dat van de rijke geschiedenis van de dovengemeenschap in Groningen. Dennis Hoogeveen verzorgt de rondleiding in Nederlandse Gebarentaal. Aansluitend is in de Groninger Archieven de lezing van dr. Corrie Tijsseling in NGT.

Lezing: Wie vertelt het verhaal? (in NGT)

Over Groninger dovengeschiedenis in Nederlandse Gebarentaal met NGT-tolken en schrijftolken

Donderdag 26 februari 14.30-15.45 uur

Locatie: Groninger Archieven (15 minuten loopafstand van het Groninger Museum)

Gratis toegang, wel van tevoren aanmelden via info@museumaandea.nl



Dr. Corrie Tijsseling, historisch pedagoog en senior onderzoeker bij Kentalis gaat in haar lezing ‘Wie vertelt het verhaal?’ in op de unieke overdracht van dovencultuur, die zelden van ouder op kind gaat (aangezien 90-95% van de dove mensen horende ouders heeft). Tijsseling bespreekt de Groninger dovengeschiedenis en de vraagt of het hier gaat om één verhaal met verschillende perspectieven of om een serie nieuwe verhalen. Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. De lezing is in de Nederlandse Gebarentaal (NGT); om de lezing toegankelijk te maken worden tolken NGT en schrijftolken ingezet.

Lezing: Archief in actie

Over het verwerven van een divers en inclusief archief van alle Groningers

Donderdag 12 maart 14.30-15.45 uur

Locatie: Groninger Archieven

Gratis toegang, wel van tevoren aanmelden via info@museumaandea.nl



Sebastiaan Vos, activistische archivaris, verzorgt de lezing Archief in actie, over het actief opsporen en verwerven van historische informatie van mensen en groepen die nog niet (genoeg) te vinden zijn in de Groninger Archieven. Hij gaat bijvoorbeeld in op de krakers- en vrouwenbeweging. Archief in actie staat voor een divers en inclusief archief van alle Groningers.

Rondleidingenweek

24 t/m 27 maart 14.00-16.00 uur

Locatie: Groninger Museum

Gratis voor bezoekers van het Groninger Museum, aanmelden niet nodig

Interactieve rondleidingen bij de tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis? Je kunt in gesprek gaan over de macht van de geschiedschrijver, met speciale aandacht voor objecten uit de dovengeschiedenis.



Kom langs voor een exclusieve blik achter de schermen van de Groninger Archieven en kom op plekken die normaal gesloten blijven voor publiek. De rondleidingen zijn speciaal aangepast aan het thema van de tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis?

