Zo werden de prijzen verdeeld in Ter Apel

Foto: André Dümmer
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

TER APEL – Zondagavond vond in de feesttent op het Dr Mansholtplein de prijsuitreiking van de carnavalsoptocht plaats.

De prijzen werden als volgt verdeeld:

Eén- en tweelingen:

  1. CV Potentie
  2. CV De Nozems
  3. De Knuterzwoagers

Klein gemotoriseerd:

  1. Jan en Alleman
  2. CV De Reigers
  3. CP Wie kiek’n verder
  4. Roepie Troepie
  5. CV De Doeffies
  6. Viva Hollandia

Kleine loopgroepen:

  1. De Diva’s
  2. CV De Restantjes
  3. De Flamoez’n

Grote loopgroepen:

  1. CV Bonifatius
  2. De Neut’n schait’n boys
  3. SWBS Pork

Praalwagens:

  1. OBS De Vlinder
  2. Scouting Ter Apel
  3. De Struuk’nduukers

Foto’s: André Dümmer

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.