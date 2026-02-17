Zo werden de prijzen verdeeld in Ter Apel

TER APEL – Zondagavond vond in de feesttent op het Dr Mansholtplein de prijsuitreiking van de carnavalsoptocht plaats.
De prijzen werden als volgt verdeeld:
Eén- en tweelingen:
- CV Potentie
- CV De Nozems
- De Knuterzwoagers
Klein gemotoriseerd:
- Jan en Alleman
- CV De Reigers
- CP Wie kiek’n verder
- Roepie Troepie
- CV De Doeffies
- Viva Hollandia
Kleine loopgroepen:
- De Diva’s
- CV De Restantjes
- De Flamoez’n
Grote loopgroepen:
- CV Bonifatius
- De Neut’n schait’n boys
- SWBS Pork
Praalwagens:
- OBS De Vlinder
- Scouting Ter Apel
- De Struuk’nduukers
Foto’s: André Dümmer