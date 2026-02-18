Bewoners van de Blanckenborg vieren verlaat carnaval

BLIJHAM – Woensdag stond de Blanckenborg in het teken van carnaval! Samen met de bewoners werd er genoten van gezellige carnavalsmuziek, vrolijke sfeer en natuurlijk heel veel mooie verkleed outfits. Onder het genot van een frisdrankje en een lekkere versnapering hebben ze een feestelijke toast uitgebracht.
Bewoners, familie, vrijwilligers en collega’s vierden samen een gezellige en vrolijke carnavalsochtend!
Dankzij de inzet van iedereen werd het een gezellige en geslaagde ochtend. De fijne samenwerking en betrokkenheid maakten het feest compleet.
Het was mooi om te zien hoeveel mensen verkleed waren. Een ochtend vol muziek, gezelligheid en vooral veel saamhorigheid.
Bron en foto’s: Christie Koopman