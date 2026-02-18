Bodem Wellness Dag in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 7 maart 2026 worden in VoedselBos De Pelgrim in Bellingwolde de bodem en haar bewoners vertroeteld.
Je leert over het bodemvoedselweb, wat en waarom bodemdiertjes eten, en steekt je handen uit de mouwen door alle VoedselBos-bomen te voorzien van een emmer bladcompost.
Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 8 (met begeleiding).
Tijd: 10:00 tot uiterlijk 16:00. Voor koffie/thee, taart en lunch wordt gezorgd.
1e Bovenstreeklaan 1, 9695 BN Bellingwolde
Heb je zin om mee te helpen? Geef je dan op door een mail te sturen: voedselbosdepelgrim@gmail.com
Bron: Anita Bos