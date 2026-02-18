Concert Noordballaden in Albatros Gebouw Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Na het fantastische concert van De Wieners op 25 januari jl., staat alweer het volgende verrassend concert voor de deur. Op zondagmiddag 1 maart presenteert SCCP Noordballaden, waarin Linde Nijland, Otto Groote en Bert Ridderbos samen een intieme middag brengen, waarbij oude traditionals en eigen werk moeiteloos naast elkaar staan.
De muziek is geworteld in folk en roots, met invloeden uit de Britse en Amerikaanse traditie. Intieme liedjes en sterke verhalen staan centraal, gezongen in het Engels, Nederlands, Gronings, Ost-Fries en Duits. De sfeer is puur en dichtbij; soms verstild en ontroerend, soms licht en met een glimlach – muziek die je bijblijft.
Aanmelden kan nog via: info@sccpekela.nl
Albatros Gebouw (v/h Doopsgezinde kerk), A. Westersstraat A83, Nieuwe Pekela.
Bron: Culturele Commissie Pekela, www.sccpekela.nl