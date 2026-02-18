Gemeente Pekela lanceert StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen

PEKELA – Welke partij past het beste bij jouw ideeën over Pekela? Dat ontdek je vanaf nu met de StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle inwoners van de gemeente Pekela kunnen deze digitale stemhulp gratis invullen. De StemWijzer is ontwikkeld in samenwerking met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.
Aan de hand van 30 stellingen over onderwerpen die spelen in Pekela zie je direct welke politieke partijen het meest aansluiten bij jouw mening. Het invullen is eenvoudig, snel en volledig anoniem.
Goed voorbereid naar de stembus
Een goede keuze begint met goede informatie. StemWijzer helpt inwoners om de standpunten van partijen overzichtelijk met elkaar te vergelijken. Zo ga je goed voorbereid en met vertrouwen naar de stembus.
Voor iedereen toegankelijk
StemWijzer is gratis en werkt op computer, tablet en smartphone. Je kunt de stemhulp invullen via www.stemwijzer.nl. Wie thuis geen mogelijkheid heeft om StemWijzer te doen, is van harte welkom in het gemeentehuis. In de grote hal staat een digitale zuil waarop je de stemhulp kunt invullen.
Burgemeester Jaap Kuin: ‘We willen alle Pekelders de kans geven om een weloverwogen keuze te maken bij de verkiezingen. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen eenvoudig toegang heeft tot de StemWijzer. Kom gerust langs om deze in te vullen.’
Over StemWijzer
StemWijzer van ProDemos is inmiddels niet meer weg te denken uit verkiezingstijd. Miljoenen Nederlanders gebruiken de stemhulp om zich te verdiepen in de standpunten van deelnemende partijen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2025 werd StemWijzer meer dan 8 miljoen keer ingevuld.
Bron: Gemeente Pekela
Foto’s: Gemeente Pekela en Bart van Vliet