Het Groninger Landschap organiseert fotowedstrijd

GRONINGEN – Stichting Het Groninger Landschap viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. De stichting zet zich sinds 1936 in voor het behoud van natuur en erfgoed in Groningen. Ze nodigen iedereen uit om dit bijzondere moment mee te vieren met een fotowedstrijd. Tot en met 31 mei 2026 kunnen mensen hun mooiste zelfgemaakte natuur-, erfgoed- en landschapsfoto’s insturen, zolang deze in de provincie Groningen gemaakt zijn.
Prijzen en fotokalender
De fotowedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met fotospeciaalzaak Foto Sipkes in Groningen, die de prijzen verzorgd. Er zijn in totaal dertien winnaars, met voor elke winnaar een prijs. Degene met de mooiste foto ontvangt een Bynolyt TX 42 HD 10×42 verrekijker en een afdruk van de foto op dibondplaat. De twaalf overige winnaars ontvangen een waardebon van €150, te besteden bij Foto Sipkes en een afdruk van hun foto op foamplaat.
Alle winnende foto’s worden bovendien opgenomen in de kalender 2027 van Het Groninger Landschap, die later in 2026 zal worden gepresenteerd.
Deelname
Iedereen mag deelnemen. Deelnemers hebben bijna volledige vrijheid in de keuze van onderwerp en stijl. Wel gelden een paar basisvoorwaarden. Zo mogen er maximaal drie inzendingen per deelnemer worden ingestuurd, moeten het zelfgemaakte en originele foto’s zijn, moet de locatie binnen de provincie Groningen liggen en tot slot mag de foto niet significant digitaal bewerkt zijn.
Deelnemers kunnen hun zelfgemaakte foto’s insturen via: Fotowedstrijd 2027 – Jouw blik op Groningen – Het Groninger Landschap.
Bron: Het Groninger Landschap