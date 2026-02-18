Jean Marie viert herstel en overwinning

OUDE PEKELA – Jean Marie Kanyemesha kwam afgelopen maandag naar het gemeentehuis om officieel zijn prijs voor de gemeentelijke creatieve wedstrijd over 80 jaar Vrijheid in ontvangst te nemen.
Tijdens het Bevrijdingsconcert op 3 mei 2025, georganiseerd door het Oranje Bevrijding Comité Pekela (OBCP) in de Hervormde kerk in Nieuwe Pekela, won Jean Marie de eerste prijs in de volwassenencategorie van de creatieve wedstrijd 80 jaar Vrijheid. Tijdens de prijsuitreiking werd hij plotseling onwel en kreeg hij een hartstilstand. Dankzij het snelle optreden van aanwezigen kon hij worden gereanimeerd en werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Afgelopen maandag blikte Jean Marie terug op die avond. Hij sprak zijn grote dankbaarheid uit richting het reanimatieteam, de hulpdiensten, de organisatie en alle aanwezigen die hem hebben geholpen of hebben meegeleefd met hem en zijn familie. Burgemeester Jaap Kuin overhandigde hem alsnog de beker, een bos bloemen en de waardecheque die al die tijd op hem hadden gewacht.
Hoewel Jean Marie nog in herstel is, gaat het goed met hem. Hij heeft zijn grote passie weer opgepakt en besteedt zijn tijd aan wat hij het liefste doet: kunst maken.
