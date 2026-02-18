Kindervoorstelling Knoei in de voorjaarsvakantie bij theater vanBeresteyn

VEENDAM – Theater vanBeresteyn heeft een extra kindervoorstelling toegevoegd in de voorjaarsvakantie. Woensdagmiddag 25 februari is de vrolijke voorstelling Knoei (3+) te zien, een bijna woordeloze belevenis vol fantasie, modder en humor.
Knoei neemt jonge kijkers mee naar een fantastische wereld vol moddermormels, blubberbeesten en stinkdieren. Wat begint als een simpele schoonmaakklus, loopt al snel uit op een wild en fantasierijk avontuur. Alles moet schoon en netjes… toch? Of is vies zijn soms juist heel fijn?
Met spons en dweil gaat de hoofdpersoon de strijd aan met het vuil, maar onderweg ontdekt ze dat knoeien ook kan leiden tot nieuwe werelden. Knoei is een ode aan de verbeelding en het verlangen naar het wilde en ongeremde, herkenbaar én hilarisch voor jonge kinderen en hun (groot)ouders.
De voorstelling is speciaal gemaakt voor kinderen vanaf 3 jaar en wordt gespeeld door Theatra, bekend om hun toegankelijke en beeldende jeugdvoorstellingen.
Datum: Woensdag 25 februari 2026
Aanvang: 14.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn