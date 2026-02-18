DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen dinsdag 17.00 en woensdag 07.00 uur is op de parkeerplaats van een hotel aan de Junkersstraße een zwarte VW Golf aangereden. De schade bedraagt 1.500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931-949 0.
Rond 20:47 uur vond gisteren op de B402 bij Meppen een ongeval plaats. Een 54 jarige vrachtwagenchauffeur week uit voor een overstekende ree en belandde daarbij met zijn voertuig in de sloot. De man raakte daarbij gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht. De ree bleef ongedeerd. De schade aan de vrachtwagen wordt op 15.600 euro geschat. De weg is tot vanmiddag voor bergingswerkzaamheden halfzijdig afgesloten geweest.
Bij een ongeval op de Essener Straße in Meppen zijn gistermiddag rond half vijf twee personen gewond geraakt. Een 20 jarige bestuurster van een Audi A3 zag een van links komende VW Arteon over het hoofd, toen zij vanaf een parkeerplaats de Essener Straße opreed. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten zij en de 27 jarige bestuurster van de VW gewond. De schade wordt op 35.000 euro geschat.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland