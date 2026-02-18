SELLINGEN – Leerlingen OBS de Plaggenborg planten nieuw bos aan Zevenmeersveenweg op Boomfeestdag
De oudste leerlingen van OBS de Plaggenborg uit Jipsinghuizen hadden vanmorgen een koud klusje.
Zij hebben vandaag samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Westerwolde 200 jonge bomen en struiken geplant bij aan de Zevenmeersveenweg (nabij Jipsingboertange).
Wethouder Wietze Potze plantte samen met de kinderen het eerste boompje.
Daarna gingen de 16 kinderen uit groep 7 en 8 aan de slag met de andere 200 stuks jonge bomen en struiken.
Na afloop werden de kinderen getrakteerd op een beker warme chocolade en kregen van de Gemeente Westerwolde een mooi tas met “leeftocht” voor de fietstocht terug naar school.
Ook kregen ze plaat met de afbeeldingen van de geplante bomen en struiken en gingen ze nog op zoek naar de daarop vermelde soorten.
Wietze Potze: “Met Boomfeestdag werken we aan een omgeving die sterk en gezond is.
Dat betekent: klaar voor hitte en regen, schone lucht, meer planten en dieren.
Zo gaan we zuinig om met de prachtige groene omgeving in Westerwolde.
Vandaag leren kinderen buiten hoe je een boom goed plant en waarom dat telt voor hun eigen toekomst.”
De kinderen hebben verschillende soorten struweel zoals vuilboom, lijsterbes en vlier aangeplant.
Een gevarieerd bos is sterker en minder gevoelig voor ziekten.
Boswachter Jelka Vale gaf uitleg over het planten en het verzorgen van jonge bomen.
De kinderen hebben geholpen met het planten van een nieuw bos waar uiteindelijk zo’n 40.000 stuks struiken en bomen op het 12 hectare groot terrein moeten worden geplant.
Dit stuk nieuwe bos sluit aan bij het bos dat er al is. Uiteindelijk zullen deze twee bossen samen een groot bos worden.
Boomfeestdag is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en gemeente Westerwolde.
De Nationale Boomfeestdag is een dag waarop kinderen in heel Nederland bomen en struiken planten. Ze leren buiten waarom bomen belangrijk zijn: voor schaduw en koelte, voor schonere lucht, voor dieren en voor een fijne, groene omgeving.
De Boomfeestdag bestaat al sinds 1957 en wordt elk jaar gevierd met lessen en plantacties op veel plekken in het land. Het landelijke thema voor dit plantseizoen is ‘Lekker leven met bomen!’.
Foto’s: Geert Smit
Bron: Gemeente Westerwolde