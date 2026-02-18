Lokaal Betrokken: Meedoen begint met zien wat er echt speelt

STADSKANAAL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Lokaal Betrokken Stadskanaal.
Iedereen moet kunnen meedoen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar in gemeenten zoals Stadskanaal zien we elke dag dat dit voor veel inwoners helemaal niet zo vanzelfsprekend ís.
Wie te maken krijgt met geldzorgen, merkt al snel hoe stress en schaamte zich opstapelen. Rekeningen worden brieven, brieven worden blokkades en voor je het weet lijkt meedoen geen recht meer, maar een luxe.
Toch kiest niemand voor armoede of schulden. Daarom moeten we blijven kijken naar mensen, niet naar dossiers. Luisteren naar het verhaal achter de cijfers, samen zoeken naar perspectief. De afgelopen jaren is hierin al veel verbeterd, maar vroeg signaleren en snel ondersteunen blijven cruciaal.
Wanneer schulden zorgen voor chaos en onzekerheid, moet ondersteuning direct, transparant en zorgvuldig zijn. Vooral kinderen verdienen bescherming tegen de negatieve gevolgen van financiële problemen thuis.
In de bijstand belanden is nooit een keuze, maar wel vaak een zware last. Juist dan verdienen mensen respect, geen argwaan. Begeleiding moet helder en menselijk zijn, met oog voor wat wél kan. Dan ontstaat ruimte om het leven weer op te pakken, via werk, leren of vrijwilligerservaring.
Reintegratie draait om kansen, geen beperkingen. Als inwoners weten waar ze aan toe zijn en serieus genomen worden, komen ze beweging. Maar eerlijk is eerlijk: in de praktijk lukt dat nog lang niet altijd. Te vaak ligt de focus op systemen, protocollen en vinkjes in plaats van op mensen. Trajecten sluiten niet altijd aan op iemands werkervaring of gezondheid, en veel inwoners ervaren dat ze van het kastje naar de muur gaan. Daarom blijven wij kiezen voor menselijkheid boven systemen.
Gewoon doen!
Bron: Frank Piek, plek 3 Lokaal Betrokken