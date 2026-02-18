Pannenkoekendag in Vriescheloo brengt inwoners samen voor het goede doel

VRIESCHELOO – In het Trefpunt in Vriescheloo komen inwoners bijeen voor de jaarlijkse Pannenkoekendag. Tijdens de avond wordt niet alleen samen gegeten, maar ook geld ingezameld voor SchuldHulpMaatje, een organisatie die mensen ondersteunt bij financiële problemen.
Volgens medeorganisator Hetty Koetje draait de avond vooral om verbinding. “Het gaat om samen zijn en tegelijkertijd iets betekenen voor een ander,” vertelt ze. “Pannenkoekendag is inmiddels een mooie traditie geworden in de regio.”
De volledige opbrengst gaat naar SchuldHulpMaatje. Deborah Wolfs-Fontijn benadrukt hoe belangrijk die steun is. “Wij helpen mensen met geldzorgen weer grip te krijgen op hun financiën. Dat inwoners zich hiervoor inzetten, betekent ontzettend veel.”
Met de actie hopen de organisatoren niet alleen geld op te halen, maar ook bewustwording te creëren. De avond laat volgens hen zien dat omkijken naar elkaar nog altijd leeft binnen het dorp.
Malou Vos