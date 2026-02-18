Pannenkoekendag in Vriescheloo brengt inwoners samen voor het goede doel

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 18 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TWEE DROGE DAGEN | ZACHTER WEEKEND

De luchtdruk is sinds gisteren een stuk gestegen en er ligt vandaag en morgen ook een hogedrukgebied boven Duitsland en Denemarken. Dat zorgt voor droog weer met vandaag een zwakke tot matige oostenwind. Daardoor is het wel wat kouder want de temperatuur is vanmiddag maar 1 á 2 graden boven nul. Er is vandaag vrij veel bewolking, de meeste opklaringen komen in de middag en vanavond.

Vannacht en morgen zijn er af en toe ook opklaringen en ook morgen is het bij ons dus droog. De temperatuur daalt vannacht tot rond -2 en stijgt morgenmiddag opnieuw naar +1 á +2. Maar er is iets meer wind dan vandaag. Dus het zal iets kouder aanvoelen.

Op vrijdag beginnen we ook koud met lichte vorst, maar overdag stijgt het naar 4 of 5 graden. Er is vrijdag veel bewolking en af en toe valt er wat regen of lichte sneeuw. Vanaf het weekend is de middagtemperatuur 8 tot 10 graden. Het is dan de meeste tijd bewolkt met af en toe regen, ná het weekend zijn er enkele opklaringen met verspreid wat buien.