Schade jaarwisseling Oldambt hoger dan vorig jaar

OLDAMBT – De meeste Oldambtsters hebben de jaarwisseling 2025-2026 feestelijk gevierd. Er zijn geen grote incidenten geweest. Daar is de gemeente Oldambt blij mee. Helaas is er wel meer schade dan bij de vorige jaarwisseling. Het totale schadebedrag komt uit op 19.870 euro.
In de weken vóór oud en nieuw ging het al mis. Zo zijn meerdere prullenbakken voor de jaarwisseling al opgeblazen. En het toiletgebouw op het strand in Midwolda is vernield. Alleen die schade was al meer dan 4.000 euro. Met name het gebruik van illegaal zwaar vuurwerk, ook in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling, zorgt voor schade, schrik en overlast, voor mens en dier.
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Fijn dat de meeste inwoners de jaarwisseling op een positieve manier hebben gevierd. Tegelijk is het zonde dat een kleine groep met zware knallen en vernielingen zoveel schade veroorzaakt. Dat geld besteden we liever aan dingen die Oldambt beter maken.”
Maatregelen om schade te beperken
De gemeente neemt maatregelen om schade en gevaar te beperken. Samen met partners zoals politie, brandweer en Sociaal Werk Oldambt werkt de gemeente aan een veilige jaarwisseling. Toch laten de cijfers zien dat dit niet altijd eenvoudig en genoeg is.
Vooruitblik
Hoe de jaarwisseling komend jaar precies gevierd mag worden, is nu nog niet duidelijk. Op landelijk niveau wordt gesproken over een vuurwerkverbod. Los van hoe het vuurwerkverbod wordt uitgewerkt, zijn er ook andere manieren om zonder vuurwerk samen het jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te vieren. Inwoners die een idee hebben voor hun buurt, worden van harte uitgenodigd om dit te delen. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk aftelmoment, een buurtactiviteit of een alternatief feestelijk moment. Deel dit vooral met de gemeente Oldambt. Sociaal Werk Oldambt denkt graag mee als inwoners ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van hun idee.
Bron: Gemeente Oldambt