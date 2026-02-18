Stef Goos wint voorleeswedstrijd in Veendam

VEENDAM, WILDERVANK – Stef Goos van basisschool De Sleutel uit Wildervank heeft vanmiddag de voorleeswedstrijd van Pekela en Veendam gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in Veendam. Het betrof hier een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. De winnaar zal binnenkort Veendam vertegenwoordigen in de regionale finale. En wellicht wordt hij wel De Nationale Voorleeskampioen 2026!
De 9 kandidaten werden, aangemoedigd door hun supporters, om de beurt door presentator en leesconsulent Wiebje Geerts naar voren gehaald. Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelfgekozen boek. De jury bestond uit leesconsulent Rommy Buining, beheerder van de Bibliotheek van Oude Pekela Trijnie Epping en Burgemeester Annelies Pleyte als juryvoorzitter. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. Na een spannend kwartiertje, werd het verlossende woord door juryvoorzitter Annelies Pleyte gesproken.
Stef Goos las een fragment voor uit het boek ‘Heer Ridder Louis en de Vreselijke Vrouwe’ van Myles Mcleod. De jury vond dat Stef Goos met zijn inlevingsvermogen en aanstekelijke mimiek het publiek helemaal meenam in het verhaal.
De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.
De Nationale Voorleeswedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Boekenbon BV.
Bron: Anne Kamps