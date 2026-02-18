Tara en Daan winnaars gemeentelijke ronde Nationale Voorleeswedstrijd Gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Vandaag hebben Tara en Daan de gemeentelijke ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd van Gemeente Oldambt gewonnen.
Reuzen met flitspoppers, vliegende stofzuigers en opblaasbare oma’s…. Vandaag was de gemeentelijke ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd van Gemeente Oldambt. Twaalf deelnemers lazen hun favoriete voorleesboek voor. De juryleden waren oud-leesconsulent Henriëtte Hulst, wethouder Ger Klein en bibliotheekmedewerker Hester van der Ploeg.
Zij beslisten dat Tara (CBS Mons Sinaï, Heiligerlee) en Daan (CBS Maranatha, Winschoten) de winnaars waren. Zij gaan door naar de Halve Provinciale Finale op woensdag 18 maart in Bibliotheek Winschoten.
De bibliotheek is ontzettend trots op alle deelnemers!
Bron en foto’s: Tjitske Feenstra
- Foto van ronde 1 met winnaar Daan op de voorleesstoel en de andere deelnemers en presentatrice Tjitske eromheen
- Foto van ronde 2 met winnaar Tara op de voorleesstoel en de andere deelnemers en juryleden eromheen