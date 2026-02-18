Twee teams van Ubbo Emmius naar landelijke finale FIRST LEGO League

STADSKANAAL – Twee teams van Ubbo Emmius hebben zich geplaatst voor de landelijke finale van de FIRST LEGO League. Na de spannende schoolfinale op 12 december volgden de afgelopen weken de regiofinales in Appingedam en Groningen. Met groot succes voor de Groningse scholieren.
Regiofinale Appingedam
Op vrijdag 6 februari vond in Appingedam de eerste regiofinale van de provincie Groningen plaats. Drie teams van Ubbo Emmius namen hieraan deel. Het vwo 2-meidenteam “Lego Legends” wist daar een felbegeerd startbewijs voor de landelijke finale in de wacht te slepen.
Het team toont niet alleen technische vaardigheden, maar ook sportiviteit en samenwerking. Zo hebben de Lego Legends de landelijke organisatie aangeboden om als gastteam op te treden voor een team uit het zuiden van het land, zodat zij al op vrijdag naar het noorden kunnen afreizen. Een prachtig voorbeeld van teamgeest binnen de competitie.
Regiofinale Groningen
Op zaterdag 14 februari vond de tweede Groningse regiofinale plaats bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze finale wist ook het team “Archeologen” een startbewijs te bemachtigen. De overwinning werd feestelijk vastgelegd met een teamfoto op het podium, geïnspireerd op de Olympische Spelen, met een selfie en de beker als stralend middelpunt.
Landelijke finale
Met deze prestaties behoren de twee teams van Ubbo Emmius tot de laatste 42 teams van Nederland. De landelijke finale vindt plaats op zaterdag 14 maart vanaf 10.00 uur in Martiniplaza in Groningen.
Tijdens deze finale maken de teams niet alleen kans op nationale titels, maar mogelijk ook op een internationaal startbewijs voor wedstrijden in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Griekenland.
Ubbo Emmius is trots op beide teams en wenst de Lego Legends en de Archeologen veel succes met hun voorbereidingen in aanloop naar de landelijke finale.
Op de foto’s:
- The Lego Legends: Anna Wubs, Lana Sayadi, Vere Orsel, Amber Withoff, Lauren Dun
- Team de Archeologen: Twan, Elise, Job, Julien en Mick
Bron en foto’s: Trivium