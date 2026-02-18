Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Stadskanaal

STADSKANAAL – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Stadskanaal.

Op woensdag 18 februari was de start van de wandeling van WandelenWerkt bij camping/recreatiepark De Kapschuur in Stadskanaal. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich vooraf weer hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en ging het natuurgebied nabij de camping in. Dit is aangelegd op de voormalige vloeivelden van de voormalige aardappelmeelfabriek “de Twee Provinciën” in Stadskanaal. Van hieruit kwam men aan bij het A. G. Wildervanck kanaal. Dit kanaal liep oorspronkelijk vanuit het Winschoterdiep bij Zuidbroek naar de Dalweg in Wildervank. In de jaren tachtig van de 20e eeuw werd het kanaal verlengd met een zijtak tot aan Musselkanaal, waar hij uitmond in het Mussel Aa kanaal. Het kanaal is door zijn geringe diepte en laag aangelegde bruggen niet geschikt voor scheepvaart, maar is hoofdzakelijk aangelegd voor afvoer van overtollig regenwater en in droge tijden voor aanvoer van water uit het IJsselmeer.

De wandeling ging een gedeelte parallel langs het kanaal, weer een gedeelte door het bovengenoemde natuurgebied, om vervolgens het Pagedal in te gaan. Hierbij werd het landgoed Broekman doorkruist. Het Pagedal is een recreatiegebied nabij Stadskanaal. Het ontleent zijn naam aan het feit dat het Pagediep oorspronkelijk door dit gebied stroomde. Het Poggedaip mond nu ook uit in het A G .Wildervanck kanaal. Geheel onterecht word het Pagedal in de volksmond vaak “Het Paazjedal “ genoemd. De naam is echter ontleend aan een “Pògge “, een kikker. Het Pagediep werd in vroeger jaren ook wel “Het Pòggedaip “ genoemd. Dit Pagediep werd in vroeger jaren zeer waarschijnlijk ook de Onstwedder Aa genoemd. In de fotoreportage is een oude kaart toegevoegd waar hij als zodanig wordt vermeld.

De wandeling ging daarna door een gedeelte van het Plan Ter Maars in Stadskanaal. Deze wijk werd vanaf 1959 in hoog tempo uit de grond gestampt om de werknemers van o.a. Philips te kunnen huisvesten.

Tenslotte ging de wandeling langs de Onstwedderweg en langs de Maarsingwijk. In het verleden waren er veel van deze wijken die allemaal uitmondden in het Boerendiep in Stadskanaal. Even een kleine opsomming, het waren de Kettingwijk, Poggedaip, Maarsingwijk, Krommewijk, Oolderswijk en Kleiwijk. Wijken allemaal bedoeld voor het vervoer van landbouwproducten. Na de realisering van Plan Ter Maars is het Boerendiep gedempt om er een doorgaande weg op aan te leggen, maar de straatnaam Boerendiep bestaat nog steeds. Later zijn dus ook de wijken gedempt. omdat ze hun functie hadden verloren.

Vanaf de Onstwedderweg ging het toen weer richting “de Kapschuur “. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen