Weekend vol activiteiten in Bad Nieuweschans en Midwolda

BAD NIEUWESCHANS, MIDWOLDA – Op vrijdag 20 en zaterdag 21 februari organiseert Geloof in Oldambt een hartverwarmend weekendprogramma voor jong en oud. Twee dagen lang staan ontmoeting, gezelligheid en omzien naar elkaar centraal in de regio Oldambt.
Vrijdagmorgen begint het programma met een open koffie-ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur in Bad Nieuweschans. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een kop koffie en gezelligheid. Tegelijk is er op deze dag een bijzondere actie. Dankzij een betrokken ondernemer is een grote partij aardappels beschikbaar gesteld voor mensen die dit goed kunnen gebruiken. Deze worden gratis uitgedeeld tussen 10.00 en 15.30 uur bij de voetbalkantine van V.V. Nieuweschans.
In de middag verschuift de aandacht naar de jongste inwoners. Van 15.00 tot 16.30 uur vindt een vrolijke Kinder Bijbel Club plaats voor kinderen vanaf 4 jaar. Er worden leuke spellen gedaan en er wordt geluisterd naar een aansprekend bijbelverhaal. Inschrijven kan vanaf 14.30 uur. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om te blijven. Voor hen staat een speciale koffietafel klaar, waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek.
Op zaterdag 21 februari krijgt het weekend een vervolg in Midwolda. In Dorpshuis De Schakel wordt van 10.00 tot 12.00 uur een gezellige Kinder Bijbel Club georganiseerd. Kinderen kunnen rekenen op een ochtend vol spellen, knutselactiviteiten, theater en een inspirerend bijbelverhaal. Ook hier is er voor ouders en verzorgers een koffietafel ingericht. Wie wil, kan tijdens de kinderactiviteiten rustig blijven zitten voor een praatje, of even iets anders ondernemen in het dorp. Na afloop is er een lekker broodje hamburger voor kinderen én ouders of verzorgers!
Met dit veelzijdige programma wil Geloof in Oldambt een plek bieden waar mensen zich welkom weten. Iedereen uit de regio is van harte uitgenodigd om (kosteloos) één of meerdere activiteiten bij te wonen en samen dit weekend van verbondenheid mee te beleven.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Geloof in Oldambt: www.geloofinoldambt.nl, of op haar social mediakanalen: @GeloofinOldambt.
Bron: Christa Noteboom