Westerwolde Ultra: honderd kilometer hardlopen over het Westerwoldepad

De organisatie van de Westerwolde Ultra met vlnr. Johannes Houwen, Nico Swart, Lût van der Molen en Jan Johan ten Have (foto Piet van Geffen).

WESTERWOLDE – Honderd kilometer hardlopen door mooi Westerwolde. Het kan in georganiseerd verband tijdens de Westerwolde Ultra. Deze vindt voor het eerst en (vooralsnog) eenmalig plaats op zaterdag 28 juni vanaf 6.00 uur. Deelnemers moeten om 22.00 uur binnen zijn. Start en finish zijn bij Poffert & Zo in Wedde.

De Westerwolde Ultra is een kleinschalige ultrarun. Er kunnen maximaal vijftig hardlopers meedoen. Deelnemers volgen vanaf Poffert & Zo in Wedde de route van het ongeveer 96 kilometer lange Westerwoldepad. Zij lopen een kleine extra lus langs de burcht van Wedde om tot honderd kilometer te komen.

De organisatie van de Westerwolde Ultra is in handen van UltraGrunnen, een organisatie die sinds drie jaar kleinschalige ultralopen vanaf vijftig kilometer organiseert in de provincie Groningen. Voor de Westerwolde Ultra hebben Nico Swart en Lût van der Molen van UltraGrunnen de handen ineengeslagen met Johannes Houwen en Jan Johan ten Have van Team Wens Marathon, onder meer organisator van de Groot Westerwolde Tocht. Ook stichting Wandelen in Westerwolde, die het Westerwoldepad beheert, doet een duit in het zakje.

De ultralopen van UltraGrunnen zijn in principe eenmalig. Het idee om een ultraloop te gaan houden in Westerwolde leefde al een tijdje bij Nico en Lût. “We willen Westerwolde hiermee promoten. Want heel veel mensen weten niet hoe mooi het hier is”, zegt Lût. Op hun site schrijven zij: ‘De beekdalen van de Ruiten Aa, de Mussel Aa en de Westerwoldse Aa vormen de ruggengraat van het pad. We komen ook door oude bossen, heidevelden, langs vennetjes, bolle akkers en door sfeervolle dorpen. De Nicolaaskerk in Onstwedde, het beschermd dorpsgezicht Smeerling, het veertiende-eeuwse kerkje in Sellingen, het Klooster in Ter Apel en de burcht in Wedde zijn voorbeelden van de rijke historie. Ongeveer halverwege slingeren we met het handbediende kabelbaantje ‘Ol Graitje’ naar de overkant van het Ruiten Aa-kanaal, letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt.’

De inschrijving is inmiddels een tijdje open via de site van ultragrunnen.nl. Via de eigen social-mediakanalen en andere online ultra-looppagina’s kreeg het evenement inmiddels een kleine dertig aanmeldingen binnen uit binnen- en buitenland. Er is ruimte voor maximaal vijftig deelnemers en vol is vol. Na afloop is er een warme maaltijd.

De Westerwolde Ultra is geen wedstrijd. Wel krijgen deelnemers die de loop volbrengen een vermelding op de pagina ultra marathon statistics van de DUV.

Kijk voor meer informatie op de ultragrunnen.nl/westerwolde-ultra.

Bron: Jan Johan ten Have