Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.
Op de locatie in Zuidwending zijn ze alweer volop bezig met het onderhoud voor dit jaar. Elk jaar voeren ze veel werkzaamheden uit op de locatie en bij de cavernes. Zo houdt men de installatie in goede conditie. Dat is belangrijk voor de veiligheid én de betrouwbaarheid.
Dit jaar staan ook een paar grote klussen op het programma. Eén van de 12megawatt motoren, die een compressor aandrijft, moet voor groot onderhoud uit de installatie worden gehesen. Deze motor gaat naar de werkplaats, waar hij helemaal wordt nagekeken en opgeknapt. Ook loopt de inspectie van één van de installaties, de zogeheten glycolinstallatie, nog door.
Het winterweer zorgt ook bij de energiebuffer voor extra uitdagingen door gladde en soms moeilijk begaanbare wegen. De aannemer zorgt er elke ochtend vroeg voor dat de toegangswegen sneeuwvrij zijn en gestrooid worden, zodat iedereen veilig op het terrein kan komen. Want ook in deze koude periode blijven ze een belangrijke bijdrage leveren aan de gasvoorziening.
Bron: Olaf Zwiggelaar, Plantmanager EnergyStock