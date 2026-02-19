Automobilist valt door de mand tijdens controle na een verkeersovertreding

A7, SCHEEMDA – Afgelopen dinsdag heeft de marechaussee een voertuig gecontroleerd op de Rijksweg A7 ter hoogte van Scheemda naar aanleiding van een verkeersovertreding. Tijdens de controle viel bij de bestuurder een zakje, met daarin bolletjes op de grond. De medewerkers hadden het vermoeden dat het om drugs ging en hebben de bestuurder verder gecontroleerd.
Uiteindelijk werden 219 bolletjes en 3 envelopjes met vermoedelijk harddrugs bij de bestuurder aangetroffen. Hierop werd de 28 jarige bestuurder aangehouden.
De in beslag genomen goederen zullen door medewerkers van de afdeling forensische opsporing worden onderzocht. Mocht het daadwerkelijk gaan om verdovende middelen, dan zal er proces-verbaal worden opgemaakt tegen de verdachte.