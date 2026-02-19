Bitsiel verbindt zich aan Batterij Fiemel bij Termunten

TERMUNTEN – Het Groningse IT-bedrijf Bitsiel heeft de bunkers van Batterij Fiemel nabij Termunten geadopteerd. Bitsiel, dat sinds 2025 bedrijfsvriend van Het Groninger Landschap is, draagt met de adoptie bij aan het behoud van het militaire erfgoed nabij het natuurgebied Polder Breebaart.
Bitsiel is gevestigd in Groningen en specialiseert zich in IT-veiligheid. Bitsiel helpt instanties en bedrijven in binnen- en buitenland met IT-oplossingen. Toch voelt het bedrijf een sterke verbondenheid met Groningen en wil daarom bijdragen aan de bescherming van het karakteristieke Groninger landschap. Robert Vos, operationeel manager Bitsiel: “Als Gronings bedrijf, gespecialiseerd in toegangsbeveiliging, ligt de keuze voor het adapteren van batterij Fiemel in het verlengde daarvan”.
Militair erfgoed aan de rand van Groningen
Batterij Fiemel nabij Termunten maakt deel uit van de Atlantikwall, een verdedigingslinie langs de kust vanaf Denemarken tot in Frankrijk, en vormen een tastbare herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De bunkers waren ooit onderdeel van een groot complex dat gebouwd was om de haven van Emden te beschermen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is er vanuit het bunkercomplex hevig gevochten tegen de geallieerden. Sinds 2016 is dit militaire erfgoed in eigendom van Het Groninger Landschap en zijn de bunkers Batterij Fiemel hersteld.
Het behoud van militaire erfgoed vraagt om structurele aandacht en zorg. Door als bedrijfsvriend een meerjarige relatie aan te gaan, levert Bitsiel een waardevolle bijdrage aan het duurzaam beschermen van de bunkers en het toegankelijk houden ervan voor bezoekers. Het Groninger Landschap is verheugd met deze samenwerking. Langdurige betrokkenheid door bedrijven als Bitsiel zorgt voor continuïteit en maakt het mogelijk om natuur en erfgoed blijvend te behouden.
Bron: Het Groninger Landschap