Chemiebedrijf Nobian doet twee verkennende boringen tussen Nieuwe Pekela en Ommelanderwijk/ Zuidwending

NIEUWE PEKELA, OMMELANDERWIJK/ ZUIDWENDING – Chemiebedrijf Nobian is momenteel bezig met de eerste van twee verkennende boringen voor de ontwikkeling van ondergrondse waterstofopslag tussen Nieuwe Pekela en Ommelanderwijk/ Zuidwending.
Tijdens de komende maanden onderzoekt Nobian de samenstelling en kwaliteit van het zout in de diepe ondergrond. Deze informatie van de ondergrond is noodzakelijk om te bepalen hoe de toekomstige zoutcavernes het beste ontworpen kunnen worden voor een veilige en betrouwbare opslag van energie.
Daarnaast maakt Nobian een tweede boorgat bij locatie A5. Hiermee wordt de bestaande caverne voorbereid om in de toekomst geschikt te kunnen worden gemaakt voor waterstofopslag.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met grote aandacht voor veiligheid en zo min mogelijk hinder voor omwonenden. Er zijn verschillende maatregelen genomen, zoals de monitoring van geluid en trillingen, de aanleg van een geluidswal en het gebruik van een verkeersplan.
Ook blijven we nauw in contact met omwonenden en andere betrokkenen om vragen te beantwoorden en eventuele overlast te beperken.
De evaluatieboringen duren enkele maanden. Zodra de resultaten bekend zijn, worden deze gedeeld. Op basis daarvan wordt besloten hoe de opslagcavernes verder worden ontworpen en gerealiseerd.
Bron: Gemeente Pekela