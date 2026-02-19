Chris Stoffer spreekt in Mussel tijdens informatieavond SGP Stadskanaal

MUSSEL – Op maandag 2 maart 2026 organiseert SGP Stadskanaal een informatieavond in De Ark in Mussel. U bent van harte welkom. Deze bijeenkomst is een mooie gelegenheid om SGP‑lijsttrekker Chris Stoffer persoonlijk te horen spreken over actuele thema’s, landelijke ontwikkelingen en zijn visie op de toekomst van de regio. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen, zowel aan Stoffer als aan de SGP‑kandidaten die verkiesbaar zijn in de gemeente Stadskanaal.
De inloop begint om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Rond 21.15 uur sluit lijsttrekker Hans Wubs de avond af. Daarna is er gelegenheid om na te praten en persoonlijk in gesprek te gaan met de aanwezige kandidaten. De toegang is gratis.
Waarom deze avond de moeite waard is
• U ontmoet Chris Stoffer, de landelijke SGP‑lijsttrekker
• U kunt vragen stellen over thema’s die u raken
• U maakt kennis met de SGP‑kandidaten in Stadskanaal
• U hoort meer over het verkiezingsthema: “Samen bouwen op een stevig fundament”
• U krijgt de kans om mee te denken over de toekomst van onze gemeente
Werkbezoeken in de middag
Voorafgaand aan de bijeenkomst brengt Chris Stoffer in de middag een werkbezoek aan de gemeente Stadskanaal. Hij bezoekt twee bedrijven, één in Stadskanaal en één in Onstwedde. Zo kan hij onze regio beter leren kennen en een beeld krijgen van de ontwikkelingen die hier spelen. “SGP Stadskanaal laat Stoffer graag zien wie wij als gemeente zijn en waar wij voor staan,” aldus lijsttrekker Hans Wubs.
SGP Stadskanaal kijkt met enthousiasme en vertrouwen vooruit naar de komende periode en hoopt u te ontmoeten tijdens deze inspirerende avond.
Inloopavond in Onstwedde
Op dinsdagavond 10 maart organiseert SGP Stadskanaal een inloopavond in CGK Onstwedde aan de Luringstraat 37. U bent van harte welkom om kennis te maken, uw vragen te stellen en te vertellen wat u belangrijk vindt voor de politiek in onze gemeente. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Lokale kandidaten zijn deze avond aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Meer informatie over bijeenkomsten of activiteiten van SGP Stadskanaal kunt u vinden op stadskanaal.sgp.nl
Bron: Anja Wesseling, namens SGP Stadskanaal