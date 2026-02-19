Concertcommissie organiseert extra concert, aangeboden aan de Oekraïense gemeenschap Bellingwolde

OUDESCHANS, BELLINGWOLDE – In het kader van het 50-jarig jubileum van de concerten in de garnizoenskerk in Oudeschans wordt op zaterdagavond 7 maart een extra concert georganiseerd. Dit concert wordt aan de Oekraïense gemeenschap in Bellingwolde aangeboden.
In gesprek met de Oekraïners hebben zij de concertcommissie te kennen gegeven, dat zij er graag ook een avond dóór de Oekraïners van wilden maken, vóór de plaatselijke bevolking; ter bevordering van de integratie.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom in ons garnizoenskerkje, waar u welkom wordt geheten door Nederlandssprekende Oekraïners, die het verhaal vertellen van de Lenteviering, zoals ze dat in Oekraïne kennen. Er is pianomuziek, zang en dans. Tussendoor worden bij de lenteviering passende hapjes aangeboden.
Om 19.30 uur begint het concert met de Oekraïense violist Sergiy Bolotny en zijn vrouw Keiko Sakuma op piano. Tijdens dit concert is er een korte pauze.
Omdat het hier een extra concert betreft en omdat de Oekraïners ook hun actieve bijdrage leveren, wordt er voor de Lenteviering plus concert geen entreebijdrage geheven, maar staat er een glazen pot voor een vrije gift. In verband met de Oekraïense hapjes is aanmelding nodig.
Graag nodigen ze U uit om de Lenteviering in ons kerkje in Oudeschans in zijn geheel mee te maken.
Meld u aan op inoudeschans@outlook.com
Wilt u alleen het concert meemaken?
Dan bent u vanaf 19.15 uur welkom. Er wordt dan entree gevraagd.
Voor het geval u met de auto komt, is er de parkeerplaats net buiten het dorp. Maak daar – voor zover mogelijk – gebruik van om de bewoners van Oudeschans te ontlasten.
Bron: Ruud Hemmen, penningmeester.