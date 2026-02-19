Controle op brom- en fatbikes in Hoogezand en Veendam

HOOGEZAND, VEENDAM – Op woensdag 18 februari heeft de politie tussen 08.00 en 15.00 uur in Hoogezand en Veendam een bromfiets- en fatbikecontrole gehouden.
Er zijn vooral veel fatbikes gecontroleerd en iets minder bromfietsen. In totaal zijn 54 bekeuringen uitgeschreven. Overtredingen waren onder andere:
– Voertuigen zonder goedkeuring
– Ondeugdelijke remmen
– Niet tonen van ID
– Rijden zonder rijbewijs
– Telefoon vasthouden tijdens het rijden
– Geen voorrang verlenen
– Geluidsoverlast
– Technische gebreken (zoals verlichting, reflectoren en snelheidsmeters)
Daarnaast zijn er 2 WOK-meldingen opgemaakt.
Bron: Politie Ommelanden Midden