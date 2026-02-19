Controle op brom- en fatbikes in Hoogezand en Veendam

Foto: Catharina Glazenburg (archieffoto)
- Catharina Glazenburg - Gemeente Veendam, Provincie Groningen

HOOGEZAND, VEENDAM – Op woensdag 18 februari heeft de politie tussen 08.00 en 15.00 uur in Hoogezand en Veendam een bromfiets- en fatbikecontrole gehouden.

Er zijn vooral veel fatbikes gecontroleerd en iets minder bromfietsen. In totaal zijn 54 bekeuringen uitgeschreven. Overtredingen waren onder andere:

– Voertuigen zonder goedkeuring

– Ondeugdelijke remmen

– Niet tonen van ID

– Rijden zonder rijbewijs

– Telefoon vasthouden tijdens het rijden

– Geen voorrang verlenen

– Geluidsoverlast

– Technische gebreken (zoals verlichting, reflectoren en snelheidsmeters)

Daarnaast zijn er 2 WOK-meldingen opgemaakt.

Bron: Politie Ommelanden Midden

