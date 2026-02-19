Dorpenlint Nieuwolda, ’t Waar en Nieuw Scheemda krijgt zichtbare impuls

NIEUWOLDA, ’t WAAR, NIEUW SCHEEMDA – Wat je elke dag ziet, voelt en gebruikt in je dorp, doet ertoe. Dat was goed merkbaar tijdens de informatieavond op 17 februari in ’t Trefpunt in Nieuwolda. Inwoners uit Nieuwolda, ’t Waar en Nieuw Scheemda gingen met elkaar in gesprek over plannen die hun dorpen de komende jaren groener, veiliger en prettiger moeten maken.
Er wordt ongeveer 10 miljoen euro geïnvesteerd in de dorpen. Het college heeft onlangs besloten om extra financiering beschikbaar te stellen. Zo kunnen alle plannen volledig en zorgvuldig worden uitgevoerd. Hiermee leggen we een stevige basis voor de toekomst van deze dorpen. Het dorpenlint is daarmee één van de zichtbare projecten binnen Nij Begun, waarin wordt gewerkt aan herstel én toekomstbestendige leefbaarheid in onze regio. Wethouder Jurrie Nieboer benadrukte tijdens de avond hoe belangrijk die gezamenlijke aanpak is: “Dit zijn plannen die je niet vanachter een bureau kunt bedenken. Door samen met inwoners op te trekken, hebben we keuzes gemaakt die echt passen bij de dorpen en bij het dagelijks leven in de dorpen.”
Wat gaan de inwoners merken?
Langs het hele dorpenlint wordt de doorgaande route aangepakt. Dat betekent onder andere:
- meer verkeersveiligheid, met fietssuggestiestroken en lagere snelheden in de dorpen;
- een groener lint, met aandacht voor biodiversiteit en landschap;
- herstel van wegen en bermen;
- meer plekken om even te zitten of elkaar te ontmoeten, zoals bankjes en picknickplekken;
- karakteristieke verlichting en elementen die passen bij het dorpenlint
Daarnaast zijn er plannen voor specifieke plekken in de dorpen, zoals het gebied rond de bruggen, dorpskernen en voorzieningen. Sommige maatregelen zijn al uitgevoerd, zoals het vernieuwde fietspad tussen Scheemda en ’t Waar.
Met deze investering krijgen de dorpen en het dorpenlint een duidelijke kwaliteitsimpuls. Inwoners gaan dit dagelijks zien en ervaren. Daarmee laat dit project concreet zien wat Nij Begun betekent in de praktijk, wanneer overheid en dorpen goed samenwerken.
Ideeën uit de dorpen zelf
De plannen zijn het resultaat van een intensief traject waarin inwoners actief hebben meegedacht in werkgroepen. Door werkzaamheden slim te combineren bijvoorbeeld met riolering, groenonderhoud en verkeersmaatregelen, ontstaat meer kwaliteit in één keer. Wethouder Gert Engelkens ziet dat terug in het eindresultaat: “Je merkt dat er echt is geluisterd. Veel ideeën komen rechtstreeks uit de dorpen zelf. Dat maakt dat mensen zich herkennen in de plannen en er vertrouwen in hebben.”
Ook vanuit de dorpen wordt positief gekeken naar de samenwerking: ‘’Natuurlijk is de investering belangrijk, maar het echte succes zit vooral in de samenwerking vind ik. We hebben elkaar leren kennen, vertrouwen opgebouwd en samen gewerkt aan mooiere en toekomstbestendige dorpen’’, aldus Aletta Buiskool, aanspreekpunt vanuit de dorpen. Otto Knottnerus, voorzitter dorpsbelang Nieuwolda voegt daaraan toe: ‘’Voor en door de dorpen met een hele goede samenwerking met de gemeente’’.
Hoe gaat het verder?
De komende periode worden de plannen definitief uitgewerkt en voorbereid voor uitvoering. Op korte termijn starten al de eerste zichtbare werkzaamheden, zoals de aanpak van bruggen en enkele wegen. Andere maatregelen volgen gefaseerd in de jaren daarna.
De gemeente blijft inwoners stap voor stap betrekken en informeren over de planning en uitvoering. De brochure met een overzicht van de plannen is huis-aan-huis verspreid en ook online te bekijken.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt