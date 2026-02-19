Dorpenlint Nieuwolda, ’t Waar en Nieuw Scheemda krijgt zichtbare impuls

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 19 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE DAG | NA MORGEN ZACHT

Het is een koude dag door een matige tot vrij krachtige oostenwind en temperaturen die vanochtend 1 tot 2 graden onder nul liggen, en vanmiddag ook maar rond +1 uitkomen. Het is ook bewolkt en er is kans op een vlok sneeuw, maar bij ons is het overwegend droog. Méér kans op sneeuw en regen is er in het midden van het land.

Vannacht is er iets minder wind en dan daalt het opnieuw naar -2 á -3. Morgen is er nog maar een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. Het is ook morgen de meeste tijd bewolkt en in de loop van de dag is er kans op lichte sneeuw en wat regen. Door die zuidelijke wind wordt het uiteindelijk ook zachter met maxima aan het einde van de middag rond 4 graden.

In het weekend komt het vriezende weer niet terug want dan is er een zuidwestenwind. Dat geeft zaterdagnacht ongeveer 6 graden en overdag ongeveer 9 graden. Zondag wordt het zelfs een graad of 10. Dan is er regelmatig wat regen te verwachten, zaterdag is er af en toe zon met enkele buien.

En ook na het weekend is het zacht en licht wisselvallig.