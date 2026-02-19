Gemeente Oldambt steunt projecten om dakloosheid te verminderen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt steunt twee projecten om dakloosheid te voorkomen. Het gaat om het project Kamers met Aandacht en Housing First. Kamers met Aandacht is bedoeld voor jongeren van 18 tot 23 jaar die nog niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Zij krijgen een kamer bij een verhuurder die een oogje in het zeil houdt. Een traject van Housing First is voor mensen die intensieve ondersteuning nodig hebben en vaak al langere tijd dakloos zijn. De twee projecten zijn eerst een proef voor twee jaar.
Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht is bedoeld voor jongeren tussen de 18 tot 23 jaar die nog niet volledig zelfstandig kunnen wonen, maar wel baat hebben bij een kamer en lichte begeleiding. Vaak komen de jongeren uit de jeugdzorg of wonen ze begeleid. Bij Kamers met Aandacht stellen particuliere verhuurders een kamer beschikbaar. De stichting brengt de huurder en verhuurder met elkaar in contact en zorgt voor de begeleiding. Een jongere kan hier één tot maximaal twee jaar wonen.
Housing First
Mensen die al langere tijd dakloos zijn met complexe problemen kunnen in de toekomst terecht bij Housing First. Zij krijgen direct een zelfstandige woning en intensieve begeleiding. De voorwaarden zijn dat iemand geen overlast veroorzaakt, de huur betaalt en begeleiding accepteert. Binnenkort gaat de eerste proef met Housing First van start. De invulling van de proef wordt nog verder uitgewerkt.
Eerst een thuis
Dakloosheid neemt toe, ook in de gemeente Oldambt. Landelijk is één op de zeven daklozen jonger dan 18 jaar. In de aanpak van dakloosheid ligt de prioriteit bij het wonen; daarna volgt begeleiding. Deze aanpak is onderdeel van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis. De gemeente Oldambt werkt zelf ook aan een Lokaal Actieplan Dakloosheid. De proeven met Kamers met Aandacht en Housing First zijn daarin een eerste stap.
Oogje in het zeil
Verantwoordelijk wethouder Gert Engelkens is blij met de beide proefprojecten: “We willen voorkomen dat mensen op straat terecht komen. Kamers met Aandacht is een mogelijkheid voor jongeren om te wennen aan het op zichzelf wonen. Het is fijn dat ze dan bij iemand in huis wonen die af en toe een oogje in het zeil houdt en kijkt hoe het met ze gaat. Housing First sluit aan op het principe Wonen Eerst, waarbij iemand kan stabiliseren door een woning en daarbij begeleiding te krijgen. Hierdoor hoeft iemand geen gebruik te maken van dure maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld in de stad Groningen.”
Bron: Gemeente Oldambt