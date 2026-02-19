Informatieve avond over IJsland bij het NUT Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Bij het NUT in Vlagtwedde wordt op vrijdag 27 februari een informatieve avond over IJsland georganiseerd.
Martin en Renske Idema maken verre en avontuurlijke reizen. Van meerdere van hun reizen verzorgt Martin presentaties, die hij -geograaf en filmamateur- illustreert met prachtige films van het betreffende gebied.
Martin neemt de bezoekers tijdens deze bijeenkomst mee naar IJsland. IJsland is met ongeveer 350.000 inwoners het dunst bevolkte land van Europa. De meeste mensen wonen in de aantrekkelijke kleinschalige hoofdstad Reykjavik en omgeving. Daarbuiten heerst een bijzonder en soms bizar landschap met een bijpassende flora en fauna. Martin vertelt over hun cultuur en de natuur in dit bijzondere gebied. U ziet de mensen die er leven.
Kortom, u gaat naar IJsland, ‘Land van vuur en ijs’.
Vrijdag 27 februari, Partycentrum Rendering Vlagtwedde, aanvang 19.30 uur.
Familie, vrienden, buurtgenoten of kennissen zijn ook van harte welkom om lid te worden.
Bron: Ina Meijerink
Foto’s: Martin Idema Velp