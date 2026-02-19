DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Gistermorgen heeft de politie om elf uur op de parkeerplaats Bunderneuland een 24 jarige Roemeen aangehouden. De man was kort daarvoor in zijn auto de grens gepasseerd. Hij bleek internationaal gezocht te worden voor verduistering en had daarvoor nog een boete van 7.000 euro openstaan. Hij kon het bedrag niet voldoen en werd daarom naar een gevangenis gebracht. Daar mag hij de komende twee en halve maand verblijven.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland