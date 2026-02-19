Musea in Groningen van groot belang voor vrijetijdseconomie

GRONINGEN – De coöperatie Sterk Musea Groningen en de provincie Groningen lieten onderzoek doen naar de impact van de 120 musea van Groningen op de Groningse economie en het welbevinden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Atlas Research. Hieruit blijkt dat musea in stad en provincie jaarlijks circa 1 miljoen bezoekers ontvangen, waarvan de helft uit andere delen van Nederland of het buitenland komt. Deze toeristische bezoekers geven jaarlijks gezamenlijk 28 miljoen euro uit tijdens hun bezoek, waarvan ongeveer 25% in de musea zelf en de overige 75% bij ondernemers in de omgeving.

‘De vrijwilligers hebben hierin een belangrijke functie. Die samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is de kracht van de musea. De vrijwilligers zorgen ervoor dat deze onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Het is de creatieve energie, de arbeid maar ook de praktische ondersteuning van de gemeenschap wat musea zo robuust maakt’, zegt Marjon Edzes-Posthumus directeur van Sterke Musea. In totaal zijn er 2.100 mensen werkzaam in de musea, bestaande uit medewerkers in loondienst en vrijwilligers. Gezamenlijk vullen zij 250 voltijdsbanen. 150 voltijdsbanen worden vervuld door medewerkers in loondienst, 100 worden vervuld door vrijwilligers. Het onderzoek toont verder aan dat educatie een belangrijke taak is. Jaarlijks komen er 27.000 leerlingen via een schoolbezoek naar de musea. Wat opvalt is dat kunstmusea meer bezoekers trekken dan historische musea, ook landelijk is dat het geval.

In het onderzoek komt de sociale impact tot uiting door onderzoek naar de literatuur op dit punt. Zo wordt ingegaan op het effect van museumbezoek op depressie, eetstoornissen en eenzaamheid. Ook wordt buitenlands onderzoek aangehaald, zoals het Engels onderzoek ‘Museum op recept’ waarin wordt geconcludeerd dat museumbezoek kan bijdragen aan het welzijn van ouderen. Een Taiwanees onderzoek onder 2.000 personen toont aan dat museumbezoek leidt tot grotere tevredenheid.

Sinds de oprichting van de coöperatie in 2022 was er een doelstelling om vast te stellen wat de impact van de Groninger Musea is. Dat is van belang zodat musea bij fondsen en subsidieverstrekkers aan kunnen tonen wat ze de maatschappij opleveren. In geld maar ook in volksverheffing. ‘Dit onderzoek maakt het voor alle musea makkelijker om te bewijzen wat hun impact is. Wij zullen het onderzoek over 3 jaar herhalen zodat we ook kunnen zien of alle projecten die wij nu samen met de musea uitvoeren effect hebben’, aldus Edzes.

Coöperatie Sterke Musea Groningen u.a.

Sterke Musea is een Toukomstproject van het Nationaal Programma Groningen. Sterke Musea helpt de musea bij het realiseren van hun toekomstplannen, maar ook bij het oplossen van bestuursproblemen en het versterken van de educatie. Er zijn nu 60 musea lid. Elke paar maanden treden er nieuwe leden toe. Groningen telt in totaal 120 musea. De musea die geen lid zijn kunnen toch op de ledenvergadering komen en zo bezien of een lidmaatschap nut heeft. Mede dankzij de inzet van Sterke Musea is er met de musea 5 miljoen aan fondsen geworven. 60 musea ontvingen tot op heden advies.

Sterke Musea treedt ook op als belangenbehartiger. Zo is de directeur lid van de baanbrekersgroep Vrijetijdseconomie Nij Begun (de nieuwe naam is Strategiegroep Ruimte voor Vrijetijd), er wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijk museaal investeringsprogramma voor de komende 30 jaar en is er een werkgroep die zich inzet om tot een gezamenlijk depot te komen.

Bron en foto’s: Coöperatie Sterke Musea Groningen/ Wendy Bruins