Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt alle jonge makers van 6 tot 14 jaar uit om hun creativiteit te ontdekken in het eLAB, de plek waar techniek en fantasie samenkomen. Elke woensdagmiddag staat er een nieuwe, verrassende workshop klaar, verrassende workshop klaar vol inspiratie of uitdagingen. Samen maken we er iets moois van!
Programma maart 2026:
Durf jij de langste rietjes-uitdaging aan? – woensdag 11 maart, 14.30 – 15.30 uur. Kom naar het eLAB en bouw met rietjes aan jouw record-rietje! Ontwerp, verbind en ontdek hoe lang je rietje nog werkt als je er lucht door blaast. Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Roomie – Spelen, Leren en Bewegen! – woensdag 18 maart, 14.30 – 15.30 uur. Heb jij zin in een superleuk spel dat reageert op jou? Maak kennis met Roomie! Toegang: gratis – vrije inloop
Geef Boeken een Nieuw Leven! – woensdag 25 maart 14.30 – 15.30 uur. In deze creatieve workshop ga je aan de slag met afgeschreven boeken uit de bibliotheek en tover je ze om tot verrassende kunstwerken! Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek voor kinderen die willen experimenteren, ontwerpen en bouwen. Van programmeren met robots tot het maken van lichtgevende kaarten – elke maand is er een nieuw programma vol creatieve uitdagingen.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
