Oplichters doen zich voor als medewerkers van Groen-Wonen.nu

WESTERWOLDE – De politie van Westerwolde waarschuwt voor oplichters die zich voor doen als medewerkers van Groen-Wonen.nu .
De oplichters bellen voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek. Hierbij vragen ze om een aanbetaling of betaalgegevens. Groen-Wonen.nu geeft aan dat dit geen medewerkers van hen zijn en dat zij nooit geld vragen voor een adviesgesprek.
Mocht u slachtoffer zijn geweest, of ook zijn benaderd, dan verzoekt de politie u contact op te nemen via 0900-8844. Noem hierbij het zaaknummer 2026043259.