Provincie doneert 250 fietshelmen aan Kledingbank Maxima

GRONINGEN – Vandaag heeft de provincie Groningen 250 fietshelmen overhandigd aan Kledingbank Maxima. Met deze bijdrage wil de provincie ervoor zorgen dat ook inwoners met een laag inkomen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.
Inclusiviteit en veiligheid
Hoewel het dragen van een fietshelm in Nederland niet verplicht is, kan het ernstig hersenletsel voorkomen bij een val. De provincie stimuleert het gebruik van de helm, met name onder ouderen, kinderen en gebruikers van elektrische fietsen. Inclusiviteit en veiligheid staan hierbij centraal.
De helmen worden nog verspreid over 7 locaties van Kledingbank Maxima, zodat zoveel mogelijk mensen bereikt worden. Voor veel huishoudens is een fietshelm een grote uitgave. Met deze actie verlagen we die drempel.
Fietshelmactie
Dit voorjaar volgt opnieuw een provinciale fietshelmactie, waarbij Groningers met korting een helm kunnen aanschaffen bij hun lokale fietsenzaak.
Bron: Provincie Groningen