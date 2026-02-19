PvdA en GroenLinks willen bredere invulling van Sint Lucas en Blaauwlocatie

WINSCHOTEN – “Grote winkels in het hart van de stad, is dat naast wonen nu echt de gedroomde invulling van het Sint Lucasterrein en de Blaauwlocatie?” Dat vraagt PvdA raadslid Lucas Bolt zich hardop af, voorafgaand aan de raadsvergadering over de ontwikkeling van dit beeldbepalende gebied in het centrum van Winschoten. “Wij vinden het kiezen voor de gemakkelijkste weg”.

In het voorstel over de ontwikkeling van de Sint Lucas- en Blaauwlocatie dat in de gemeenteraad wordt besproken worden verschillende varianten beschreven. De raadsleden kunnen bepalen of er meer of minder ruimte wordt geboden aan winkels. Bolt voert hierover namens zijn fractie het woord.

Risico op leegstand en verpaupering

“We zijn natuurlijk erg blij met het feit dat een meerderheid van de Raad voorstander is van woningen op die plek. In de meeste varianten staat echter ook nog steeds de optie om duizenden vierkante meters op te vullen met grotere winkels die nu aan de rand van het centrum staan. Waarom zou je dat doen? Want op langere termijn is het risico op leegstand en verpaupering mogelijk toch weer aan de orde en hebben we opnieuw een probleem. Dat is dus één van de vragen die bij ons leven.”

Wonen belangrijkste functie

Op basis van een enquête onder omwonenden blijkt dat er vooral behoefte is aan sociale, duurzame en kleinschalige woonvormen in het centrum. “Hier heeft onze wethouder van wonen, Gert Engelkens, steeds op ingezet. Wij willen dat het merendeel van de geplande woningen sociale huur is. Juist op deze zogenoemde A-locatie, dichtbij voorzieningen. Wij vinden, dat welk inkomen je ook hebt, je overal moet kunnen wonen. Het centrum is er niet alleen voor rijken”, stelt Bolt. In alle plannen wordt wonen nu als belangrijkste functie benoemd.

‘Durf te dromen’

Tussen deze plannen zit ook een open variant onder de noemer ‘durf te dromen’. “Juist die variant heeft ons aan het denken gezet. Wat willen we nu echt in het centrum? Waar dromen we van? Er staat aan de Stikkerlaan een heleboel te gebeuren, met sportfaciliteiten en scholen die we willen houden. Aan weerskanten hebben we ook nog eens sterke recreatieve trekkers zoals het rosarium, het stadspark en een goed lopend theater. Onzes inziens is dit een unieke kans om er een samenhangend geheel van kunnen maken.”

Meer mogelijkheden

De samenwerkende fracties van PvdA en GroenLinks zien de ontwikkeling van de twee locaties dus in een breder perspectief. “Wij willen allebei voor een langere termijn een levendig en groen centrum, aantrekkelijk voor jong en oud, een gezellige plek om elkaar te treffen en bij te praten. We willen het fietsen en lopen bevorderen. En we willen meer aandacht voor Winschoten zelf, de historische binnenstad. In het gebied zou je kunnen denken aan de vestiging van MBO- en hbo-onderwijs. Dan heb je gelijk meer jongeren en studenten in de binnenstad. Ook willen we kijken of er plek is voor Stichting Oud Winschoten en een museum, wat al zolang een wens is van velen”, aldus Bolt.

Gemiste kans

De verplaatsing van winkels van de rand naar het centrum zien zij minder zitten. “Het is niet dat we daar persé tegen zijn, maar we vragen ons als fracties oprecht af wat hiervan de meerwaarde is. Met grote winkels heb je het snel opgevuld en het is geen concurrentie voor de winkeliers in de Langestraat. Maar wij vinden dat je verder vooruit moet denken. Het gaat ons om de vraag hoe het centrum er over dertig jaar uitziet. Durven we met elkaar keuzes te maken die passen bij de toekomst met meer ruimte om te wonen, te leren, te ontmoeten en te beleven? Of slaan we een voor de hand liggende maar risicovolle weg in? Wij zouden dat echt een gemiste kans vinden”.

Op woensdag 4 maart neemt de gemeenteraad van Oldambt een besluit over de ontwikkeling van de locaties.

Bron: Alida Michels