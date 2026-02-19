Ruim 1,7 miljoen voor een aantrekkelijker centrum van Ter Apel

TER APEL – De gemeente Westerwolde krijgt ruim 1,7 miljoen euro subsidie om het centrum van Ter Apel te verbeteren. Het geld komt uit de Regio Deal Regiocentra Groningen van het Rijk en maakt deel uit van het Masterplan Regiocentra. In dit plan werken de provincie Groningen en verschillende gemeenten samen om de leefbaarheid en brede welvaart te versterken. Met deze bijdrage kan de gemeente de

komende jaren starten met het uitvoeren van de plannen voor een toekomstbestendig centrum.



Wat is het Masterplan Regiocentra?

Het Masterplan Regiocentra richt zich op elf kernen in negen gemeenten. Naast Ter Apel gaat het

onder andere om Appingedam, Delfzijl, Bedum, Hoogezand-Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela,

Stadskanaal-Musselkanaal, Uithuizen, Veendam en Winschoten. Deze centra zijn belangrijk voor hun

omgeving. Ze bieden winkels, voorzieningen en dragen bij aan de leefbaarheid en brede welvaart in

de provincie.



Plannen voor een toekomstbestendig centrum in Ter Apel

In het najaar van 2023 heeft de gemeenteraad de centrumvisie en het centrumplan vastgesteld. Het

ontwerp is klaar en wordt de komende tijd uitgewerkt voor uitvoering. Het doel is een mooier en

levendiger centrum dat niet alleen aantrekkelijk is om te verblijven, maar ook economisch vitaal blijft

voor ondernemers.



Het plan zorgt voor meer groen, er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de Hoofdstraat.

Plekken zoals De Kruier en het Molenplein worden aantrekkelijker gemaakt, er komen extra zitplekken

en de bibliotheek wordt opgeknapt en verduurzaamd. Ook komt er een betere verbinding tussen het

centrum, het park en de Kloosterenclave, zodat bezoekers hun bezoek aan het centrum makkelijker

kunnen combineren met cultuur, wat bijdraagt een sterker ondernemersklimaat.



Aandacht voor bestaande gebouwen

Het centrumplan gaat niet alleen over de openbare ruimte. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren

en vernieuwen van de bebouwde omgeving. Denk aan het compacter maken van het centrum en het

opknappen van gevels, zodat winkels en voorzieningen beter tot hun recht komen. Zo ontstaat een

centrum dat beter past bij de wensen van inwoners, ondernemerschap en bezoekers. en weer ruimte

biedt voor ondernemerschap en investeringen.



Kwartiermaker voor verbinding

De aanstelling van de kwartiermaker is een direct gevolg van het centrumplan. Peter Brouwer werkt

op dit moment aan een actieplan voor de verdere ontwikkeling van het centrum. Hierin begeleidt hij

ondernemers en ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren en de gemeente bij de uitvoering en

zorgt voor samenwerking en draagvlak.



Wethouder Harm Jan Kuper: Ter Apel is een belangrijk dorp in Westerwolde en een centrum voor

boodschappen en voorzieningen, ook voor omliggende dorpen. Met deze subsidie kunnen we de

komende jaren het centrum verder versterken. We werken aan een levendig centrum waar inwoners

elkaar ontmoeten en waar lokale ondernemers bijdragen aan een sterke economie en werkgelegenheid.



Blijf op de hoogte

De komende tijd werkt de gemeente de plannen verder uit. Wilt u op de hoogte blijven van de

ontwikkelingen rond het centrumplan? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via

www.westerwolde.nl/centrumplan-ter-apel. U ontvangt dan automatisch updates over de voortgang, belangrijke momenten en bijeenkomsten.

Bron: Gemeente Westerwolde