Spiekr en Horizon begeleiding brengen SKJ-erkende trainingen naar Noord-Nederland

NOORD NEDERLAND – Spiekr en Horizon begeleiding slaan de handen ineen en starten in 2026 met een nieuw, regionaal trainingsaanbod voor SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerkers. Met vier volledig uitgewerkte en SKJ-erkende programma’s willen de partners een gat dichten: in Noord-Nederland is het aanbod van geaccrediteerde scholing waarmee professionals hun (her)registratiepunten kunnen behalen in de praktijk vaak versnipperd of lastig bereikbaar. SKJ-professionals moeten aantoonbaar werken aan hun professionele ontwikkeling en hiervoor punten behalen om te kunnen herregistreren.
De trainingen richten zich op actuele thema’s uit de dagelijkse praktijk, zoals autisme, ontwikkelingsgericht werken en andere inhoudelijke verdiepingen die direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Spiekr en Horizon begeleiding zetten in op scholing die niet “op papier” blijft hangen, maar merkbaar bijdraagt aan beter handelen in complexe gezinssituaties en daarmee aan betere ontwikkelingskansen voor kinderen.
Eerst incompany, daarna open inschrijving (ook voor onderwijs en kinderopvang)
Het aanbod wordt in de eerste fase incompany aangeboden, zodat teams vanuit een gezamenlijke werkwijze kunnen leren en de training direct kan aansluiten op de lokale praktijk. In een vervolgfase wordt het programma ook opengesteld via open inschrijving.
Daarbij nodigen Spiekr en Horizon begeleiding nadrukkelijk ook professionals uit onderwijs en kinderopvang uit om deel te nemen. “Juist op de scharnierpunten tussen jeugdhulp, school en opvang wordt het verschil gemaakt. Als we daar dezelfde taal spreken, winnen kinderen tijd en rust,” aldus de initiatiefnemers.
Twee organisaties, één missie: praktische verdieping dichtbij huis
Spiekr is opgericht als kennis- en ontwikkelpartner voor professionals die met kinderen werken en richt zich op kansen en mogelijkheden, met een nuchtere, pragmatische aanpak en oplossingen. Spiekr is actief in Noord-Nederland.
Horizon Begeleiding werkt met jongeren en (jong)volwassenen van 6 t/m 23 jaar en sluit aan op hun leefwereld, met begeleiding die is afgestemd op zorgbehoefte en context. Horizon begeleiding is actief in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
Citaten:
Meinard Dijkstra (directeur Spiekr):
“Wij zien dat veel jeugdprofessionals willen investeren in hun vakmanschap, maar dat het in de regio simpelweg te ingewikkeld is om passend, geaccrediteerd aanbod te vinden. Met deze samenwerking brengen we kwaliteit en praktijkgericht leren dichterbij.”
Pieter van de Werfhorst (directeur Horizon Begeleiding):
“Wij zijn specialist op het snijvlak van zorg en onderwijs, met een systeemgerichte werkwijze als fundament. Die praktijk vertalen we samen met Spiekr naar scholing die direct toepasbaar, SKJ-erkend en stevig verankerd is in systeemgericht werken: met aandacht voor het kind, het gezin, school en het netwerk daaromheen.”
Dat is van grote waarde voor professionals, versterkend voor werkgevers en uiteindelijk vooral: beter voor kinderen.
Bron: Spiekr