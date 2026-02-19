Steven Kazàn komt naar Veendam met nieuwe familieshow

VEENDAM – Donderdag 26 februari 2026 staat Steven Kazàn in theater vanBeresteyn met zijn gloednieuwe familieshow Hoe dan! (6+). Een vrolijk en magisch uitje voor het hele gezin, boordevol humor, interactie en verrassende goocheltrucs.
Sinds het winnen van de Televizier-Ring Jeugd 2023 is Steven Kazàn niet meer weg te denken van het podium en televisie. Ook dit theaterseizoen trekt hij weer het land door met een splinternieuwe show, speciaal voor kinderen én hun ouders.
In Hoe dan! volgen de trucs, grappen en onverwachte momenten elkaar in rap tempo op. Steven betrekt het publiek volop bij de voorstelling, waardoor geen enkele show hetzelfde is. Eén ding is zeker: lachen zul je. En je blijft je na afloop afvragen… hoe dan?!
Na de voorstelling is het plezier nog niet voorbij. Steven komt altijd even naar de foyer om het publiek persoonlijk te ontmoeten – een extra magisch moment voor jonge fans.
Datum: Donderdag 26 februari 2026
Aanvang: 19.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn