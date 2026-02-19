Deze week bliven we dicht bij huis.
Alleen Nederlandse jazz musici.
Van pianist Rob Agerbeek, jazz zangeressen Sabrina Starke en Sandra Willis, trompetiste Saskia Laroo en verder Jan Akkerman en Martijn van Iterson.
Dat alles vanavond tussen 22.00 en 23.00 bij Radio Westerwolde.
Dus alleen bij en met Toppyjazz!
Playlist :
01 – keep the change – Rob Agerbeek (album Keep The Change)
02 – Do For Love – Sabrina Starke (album Yellow Brick Road)
03 – Sunny Days – Sabrina Starke (album Bags and Suitcases)
04 – Ain’t No Sunshine – Sabrina Starke (album Lean On Me)
05 – Blues Route 94 – Jan Akkerman (album Blues Hearts)
06 – More Vibes – Saskia Laroo (album Body Music)
07 – Whenever He Comes By – Xandra Willis (album To Be With You)
08 – Cool – Martijn van Iterson (album It’s Happening)
09 – The Whole Bunch – Martijn van Iterson Quartet (album The Whole Bunch)
10 – Body and Soul – Martijn van Iterson (album Streetwise)
11 – Streetwise – Martijn van Iterson (album Streetwise)
Toppyjazz blijft in Nederland! (aflevering 325)
