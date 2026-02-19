GRONINGEN – Yong Yello, XXJULÍA, KABOUTERTJE PUTLUCHT, een artist in residence 2.0 met Rens & Jaïr en meer omlijsten de eerste line-up aftrap voor Grasnapolsky 2026 Twaalf namen voor eerste editie Grasnapolsky op haar nieuwe locatie EMG & Zakkenloods tijdens Hemelvaart in Groningen stad



Muziekprogramma

Ontdekfestival Grasnapolsky beklinkt de terugkeer met een line-up waar lokale, opkomende en bekende artiesten naast elkaar staan. Van hiphop, tot electropop en van punk naar alternative soul of rave, het festival is niet bang om randjes op te zoeken.



Volledige lijst artiesten in alfabetische volgorde: Alexander Moto, Dear Omen, Eva van Manen, Gespuys, Halfpastseven, KABOUTERTJE PUTLUCHT, MAHA, MAYA MARIA, Rens & Jaïr. De eerste en de laatste show, The ETTERS, XXJULÍA en Yong Yello



Rens & Jaïr vormden tot voor kort hiphop trio Rens, Jaïr & Ome Uncle en braken op Grasnapolsky 2024 de boel af. Een andere artiest die een bijzondere band met het festival heeft is zangeres en muziekproducer Eva van Manen. Zij deed in 2024 een artist in residency in de Scheemder kerk en komt dit jaar met een nieuw album dat raakvlakken heeft met het thema van het festival: Alles Wordt Altijd Anders. Ze heeft net als wij gekeken naar het heden en het verleden, een zoektocht om te begrijpen wie we zijn en hoe we samen vooruit kunnen.

Van de nieuwe namen springt Yong Yello in het oog, de Antwerpse rapper gaat in België als een speer en trekt van de ene naar de andere uitverkochte zaal met zijn nieuwe album gevuld met teksten over ambitie, zekerheid en prestatiedrang. Daarnaast is KABOUTERTJE PUTLUCHT, het cultfiguur uit Nijmegen, geboekt om de nieuwe locatie in te wijden zoals alleen hij dat kan met, in zijn eigen woorden: een mengelmoes van rave, punk, wave, gabber, disco en het levenslied.



Rens & Jaïr De eerst & de Laatste show

Grasnapolsky heeft een geschiedenis van bijzondere samenwerkingen met artiesten die dicht bij het DNA van het festival staan. Het Amsterdamse duo Rens & Jaïr ging net als Grasnapolsky een transformatie door en bezegelt die met een nieuwe EP: ‘Terugkomen is niet als hier zijn’, een perfecte match met Grasnapolsky’s thema ‘Alles Wordt Altijd Anders’. Samen wordt dit gegoten in een interdisciplinair artist in residency 2.0. Rens & Jaïr zullen het hele weekend oppoppen tijdens Grasnapolsky, met de eerste en de laatste show, installaties en alles dat je niet verwacht.. Grasnapolsky omschrijft de samenwerking als: “Een meerdaags multimedia interdisciplinair extravaganza.



Nieuw programmateam

Deze aankondiging is het eerste wapenfeit van het nieuwe programma team dat eerder gepresenteerd werd. Na haar transitiejaar gaat Grasnapolsky aan de slag met een kersvers programmateam, geen onbekenden van het festival, met een hele relevante achtergrond: Lynn Zwartsenburg is een bekend gezicht in de Groningse cultuur, ze organiseert de Groninger Museumnacht, werkt bij festival Noorderzon en is mede-oprichter van Kunstkantine – waarmee ze in 2024 de eerste Kunstgalerie voor opkomende kunstenaars opende op Grasnapolsky. Voor het festival programmeert ze de rauwe muzikale randjes van het festival en het multidisciplinaire programma van kunst, dans, literatuur, expedities en talks. Angelo Pertijs is naast Grasnapolsky ook programmeur bij Patronaat in Haarlem, het Vondelparktheater in Amsterdam en is onderdeel van selectiecommissie van Popronde, bij Grasnapolsky stelt hij het muziekprogramma samen.



“Voor mij begint Grasnapolsky bij het ontdekken van een locatie.” Door die plek te onderzoeken en uit context te trekken ontstaat telkens iets nieuws. En onmisbaar is het maakproces/verkenning dat we met een aantal artiesten, zoals Rens & Jaïr, aangaan. We onderzoeken samen wat er mogelijk is als je vanuit die plek gaat denken. We zoeken bewust de rauwe randjes op in onbekend terrein. Door muziek te verbinden met kunst en andere disciplines ontstaat een vorm die je nog niet eerder hebt gezien. Dat gezamenlijke maakproces maakt Gras zo tof” – Lynn Zwartsenburg, programmeur





Grasnapolsky

Grasnapolsky is sinds 2010 een weekend lang muziek, kunst en expedities op een bijzondere locatie. Het festival zoekt daarbij een gezonde balans tussen bekendere artiesten en nieuwe ontdekkingen. Grasnapolsky vindt altijd plaats op een onontdekte locatie in Nederland en legt een verbinding met de omgeving.



Grasnapolsky is het festival waar acts beginnen voordat ze de grote zalen uitverkopen. Froukje, Goldband, Tamino, S10, Bazart: ze speelden hier in een vroeg stadium van hun carrière. Het festival presenteert jaarlijks zo’n 50 opkomende muzikanten, theatermakers, dichters en beeldend kunstenaars. Bezoekers gaan op ontdekkingstocht in de setting van bijzonder erfgoed. Van intieme sessies tot grote concerten, van installaties tot expedities. Voor de muziekindustrie werkt een optreden op Grasnapolsky als kwaliteitsstempel: deze act is klaar voor de volgende stap.

Voor meer informatie zie: www.grasnapolsky.nl

Bron: Grasnapolsky