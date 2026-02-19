Vaandeltjes knippen in Museum Klooster Ter Apel in de voorjaarsvakantie

TER APEL – Van 21 februari tot en met 1 maart is het voorjaarsvakantie en dat betekent tijd om een museum te bezoeken! In Museum Klooster Ter Apel is de tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’ te zien. Een vrolijke tentoonstelling met en over de mensen in Ter Apel. 25 Ter Apelers zijn geïnterviewd. Wat vertellen zij over hun dorp? Tientallen anderen maakten een vaandel over wat zij hoog in het vaandel hebben voor Ter Apel.
Ook jij kunt in de voorjaarsvakantie een vaantje maken, samen met je ouders, grootouders, buurman, broer, zus of nichtje.
Kunstenaar Eline Janssens heeft knippatronen gemaakt van bosdieren en mooie versieringen, waarmee jij je vaandeltje, dat je wel eerst zelf moet knippen, kunt versieren. Wat wil jij vertellen met jouw vaantje? Maak je hem mooi, met een touwtje en kwastjes? Of ga je erop tekenen?
Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 11-17 uur (zondag van 13 tot 17 uur). Deze activiteit hoef je niet speciaal te boeken, iedereen met een entreekaartje kan meedoen.
Bron: Marjan Brouwer