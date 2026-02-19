Wie weet waar Senna is?

APPINGEDAM – De 15-jarige Senna is sinds dinsdag 17 februari 2026 vermist vanuit Appingedam. Ze is omstreeks 14:00 uur voor het laatst gezien op het treinstation aan de Pastorielaan.
Signalement:
– Lichte huidkleur
– 1.55 meter lang
– Slank postuur
– Donkerroze gekleurde hoofddoek lichtbruine jas met bruingekleurde bontkraag
– Blauwe spijkerbroek met onderaan vermoedelijk nep-diamantjes
– Bruingekleurde schoenen met vermoedelijk nep-diamantjes
Senna is voor het laatst gezien op het treinstation van Appingedam. Het is onduidelijk waar zij heen is gegaan en waar ze momenteel verblijft.
Heb jij Senna na 17 februari 14:00 uur nog gezien? Of weet jij waar ze mogelijk is of kan verblijven? Of heb je meer informatie over de vermissing? Dan komt de politie graag met je in contact. Dat kan via het tipformulier of via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Zie je Senna nu? Bel gelijk 112!
