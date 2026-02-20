Leerlingen voor één dag raadslid tijdens Kinderraadsvergadering in Sellingen (video)

SELLINGEN – In het gemeentehuis in Sellingen namen leerlingen uit Westerwolde donderdag plaats in de raadzaal tijdens de jaarlijkse Kinderraadsvergadering. Voor één dag waren zij raadslid en dachten zij mee over de besteding van 1.500 euro aan goede doelen.
In totaal deden 28 leerlingen van veertien basisscholen mee aan de vergadering. Veertien leerlingen namen plaats als raadslid, ieder bijgestaan door een medescholier. Tijdens de bijeenkomst gingen zij met elkaar in debat en brachten zij hun stem uit over de verdeling van het bedrag.
Volgens wethouder Wietze Potze is het belangrijk dat jongeren al op jonge leeftijd kennismaken met de lokale politiek. “Wij vinden het van belang dat kinderen betrokken worden bij de politiek en bij hun eigen gemeente,” aldus Potze.
Voor de leerlingen was het een bijzondere ervaring om zelf in de raadzaal plaats te nemen. Deelneemster Nova vond het vooral spannend, maar ook leuk. “Het was heel nieuw om op het knopje te drukken en in de microfoon te praten,” vertelt ze.
Uiteindelijk besloten de leerlingen het bedrag te verdelen over vijf goede doelen. Elk doel ontvangt een bijdrage van 300 euro.
Met de Kinderraadsvergadering wil de gemeente leerlingen laten ervaren hoe besluitvorming binnen de gemeenteraad werkt en hoe democratische processen verlopen.
Malou Vos