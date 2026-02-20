Aanhoudingen en doorzoekingen in fraudeonderzoek bij stichtingen

EMMEN – De FIOD heeft op dinsdag 17 februari 2026 meerdere verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar fraude door twee stichtingen. In Emmen zijn twee mannen (41 en 43) en een vrouw (24) aangehouden en naar politiebureaus overgebracht voor verhoor. Het onderzoek richt zich op omzetbelastingfraude en valsheid in geschrift. Drie woningen en een bedrijfspand in Emmen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Bij de doorzoeking in de woning van de 41-jarige verdachte werden ook een verboden wapen en patronen aangetroffen en in beslag genomen.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de FIOD komt naar voren dat de 41-jarige verdachte vermoedelijk de spil vormde in een fraudeconstructie rondom twee stichtingen. De 41-jarige verdachte wordt samen met zijn 24-jarige partner en de 43-jarige man verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift.
Bij de stichting, die onder verantwoordelijkheid stond van de 43-jarige man, zouden ontvangen gelden deels zijn overgeboekt naar andere ondernemingen, waaronder de stichting die onder de verantwoordelijkheid stond van de vrouw. Deze overboekingen waren vermoedelijk gebaseerd op facturen voor werkzaamheden en loonbetalingen die niet hadden plaatsgevonden. De stichting van de 24-jarige vrouw ontving vervolgens een deel van deze betalingen voor werkzaamheden die volgens het onderzoeksteam niet waren uitgevoerd. Ook delen van de bedrijfsadministratie zouden hiervoor zijn vervalst.
Daarnaast bestaat het vermoeden dat de stichting van de 43-jarige man onjuiste aangiften omzetbelasting deed door te veel voorbelasting te claimen. Ook zou deze stichting in het kader van een aanbesteding in de veiligheidssector vermoedelijk een vervalst document hebben ingediend bij een gemeente.
Het nadeel voor de staat bedraagt minimaal 200.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
