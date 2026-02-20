Brandgerucht in centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen is de brandweer uitgerukt voor een brandgerucht in het centrum van Stadskanaal.
Om iets na tien uur vanmorgen werd de brandweer van Stadskanaal opgeroepen voor een brandgerucht aan de Europalaan in Stadskanaal. In de omgeving van de slagerij werd een brandgeur geroken.
De brandweer stelde bij drie naast elkaar gelegen winkelpanden een onderzoek in. Een winkelpand werd geventileerd. Het is niet bekend wat de brandlucht heeft veroorzaakt.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112 Stadskanaal