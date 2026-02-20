De Graanrepubliek wordt meeslepend muziektheater in de buitenlucht

OOSTWOLD – Bijna een eeuw na de legendarische landarbeidersstaking van 1929 brengt Zummerbühne deze zomer De Graanrepubliek naar Oostwold.

De muziektheatervoorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Frank Westerman en geregisseerd door Tom de Ket, vertelt hoe ongelijkheid in het graanrijke Oost-Groningen de regio mede vormde tot een bolwerk van het communisme. Het wordt een meeslepende voorstelling over klassenstrijd, activisme en historische gebeurtenissen die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. Met onder meer Lotte Dunselman, Steyn de Leeuwe, Jip van den Dool en Rosa da Silva is De Graanrepubliek van 5 augustus tot en met 6 september 2026 25 keer te zien in Oostwold. De productie biedt plaats aan 32.000 bezoekers.

Tekst en regie zijn in handen van Tom de Ket, bekend van onder meer Het Pauperparadijs en De Verleiders. “De voorstelling laat zien wat voor invloed anderhalve eeuw wereldgeschiedenis heeft op de boeren en landarbeiders in Oost-Groningen. We zien het boerenbestaan door al deze gebeurtenissen ingrijpend veranderden. Het is een verhaal van twee families (herenboeren en landarbeiders) die zich steeds meer laten meeslepen door de opkomst van de grote ideologieën van die tijd, het communisme, het fascisme en later de groeiende invloed van Brussel. Uiteindelijk komen ze lijnrecht tegenover elkaar te staan,” aldus Tom de Ket.

De voorstelling

Het verhaal start vlak voor de legendarische landarbeidersstaking in 1929, de langste en meest omvangrijke staking uit de Nederlandse geschiedenis, en eindigt in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. We volgen een landarbeidersgezin dat zich steeds meer verzet tegen de macht van herenboer Barkhof. In het Groningse Oldambt raakt vader Ludo Staak, een activistische landarbeider, steeds dieper verwikkeld in het verzet tegen de invloedrijke herenboer. Moeder Jantje Staak probeert wanhopig haar gezin bijeen te houden. Dochter Aletta verlangt naar vrijheid en liefde — die zij juist vindt bij de familie Barkhof die haar familie uitbuit. Zoon Koert wordt het eerste slachtoffer in deze krachtmeting.

De muziek, gecomponeerd door componist en artistiek leider van Zummerbühne Reinout Douma, versterkt die strijd. Rauwe arbeidersliederen contrasteren met romantische, filmische orkestmuziek en leggen zo zowel de ideologische spanningen als de onderliggende menselijke emoties bloot.

Het boek

De Graanrepubliek beschrijft hoe de landbouw in Oost-Groningen een hele regio economisch, politiek en cultureel heeft gevormd. Frank Westerman laat zien hoe de vruchtbare kleigrond grote agrarische bedrijven voortbracht, met ingrijpende gevolgen voor de sociale verhoudingen in de streek. Terwijl sommige boerenbedrijven sterk groeiden, werkten veel landarbeiders onder zware omstandigheden. De spanningen die daaruit voortkwamen, maakten Oost-Groningen in de twintigste eeuw tot een belangrijk centrum van het socialisme en communisme in Nederland. Frank Westerman kijkt uit naar de bewerking: “Aan drama geen gebrek in de echte graanrepubliek, dus laat dat maar aan Tom de Ket over: het gaat knetteren en vonken daar in het graanveld.” In het voorjaar komt de 38e druk van het boek uit.

Makers & spelers

Tekst & regie: Tom de Ket

Regieassistentie: Anne Reitsma

Dramaturgie: Cecile Brommer

Composities & muzikale leiding: Reinout Douma

Decorontwerp: Ruben Wijnstok

Kostuumontwerp: Sanne Oostervink

Hoofd kostuumatelier: Elvera van Bentum

Lichtontwerp: Guido van den Hof

Spel: Shelley Bos (Aletta Staak, dochter), Jip van den Dool (Tjark Barkhof, zoon), Peter Drost (Derk Barkhof), Lotte Dunselman (verteller), Gusta Geleijnse (Hermina Barkhof), Corné Kosse (Koert Staak, zoon), Steyn de Leeuwe (Ludo Staak) en Rosa da Silva (Jantje Staak).

Speellijst

Try-outs: 5 tot en met 7 augustus 2026

Première: zaterdag 8 augustus 2026

Voorstelling voor visueel beperkten: vrijdag 4 september 2026

Speelperiode: 5 augustus tot en met 6 september 2026

Ticketverkoop

Tickets zijn verkrijgbaar via zummerbuhne.nl.



Over Zummerbühne

Zummerbühne produceert jaarlijks grootschalig muziektheater op locatie, telkens op een andere plek in de provincie Groningen. Met in de hoofdrol de rijkdom van het Groninger landschap en haar inwoners. Uitgevoerd door professionele acteurs en musici, aangevuld met amateurs.

De eerdere vier voorstellingen van Zummerbühne trokken samen ruim 97.000 bezoekers, gemiddeld zo’n 25.000 per editie. Dit waren Hollands Hoop, Ripperda, De Grote Vloed en Gronieken. Daarmee behoort Zummerbühne tot een van de grootste culturele publieksevenementen van Groningen.

Bron: Marketing Zummerbühne