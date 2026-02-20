Feestelijke aftrap jubileumjaar Tocht om de Noord in Winschoten

WINSCHOTEN – In de voormalige tramwerkplaats in Winschoten vond vanmiddag de officiële openingsbijeenkomst plaats van Tocht om de Noord. Vanuit heel Nederland waren ambassadeurs en betrokkenen aanwezig om samen de aftrap te vieren van een bijzonder wandeljaar. Het wordt namelijk een jubileumeditie: in 2026 beleeft het populaire wandelfestival zijn 20e editie. De start en finish vinden plaats in Scheemda tijdens het laatste weekend van september.

Jubileumeditie met ‘Golden Raand’

Het thema van Tocht om de Noord 2026 is dit jaar gekoppeld aan een bijzonder zintuig: ruiken. Onder de noemer ‘Adem de Graanrepubliek’ trekken duizenden wandelaars door het Oldambt – ook wel bekend als de Graanrepubliek. In de zomer veranderen de uitgestrekte akkers daar in een goudgele zee, waarbij de geur van tarwe de wandelaars stap voor stap vergezelt.

Maar achter die ogenschijnlijke rust gaat een rijke en soms schrijnende geschiedenis schuil. Het Oldambt kent verhalen van trotse herenboeren en grote sociale tegenstellingen. Van strijd en idealen, en van het communisme dat hier wortel schoot. Precies door dát landschap voert de jubileumroute van 2026 – dwars door geur, graan en geschiedenis. Een editie met een ware ‘golden raand’.

Van Warffum naar Delfzijl tot jaarlijks uitverkocht festival

De eerste editie van het wandelfestival werd in 2006 georganiseerd, op initiatief van de provincie Groningen. De opdracht: bedenk een laagdrempelig evenement dat Groningen op de kaart zet, waarin sport en cultuur elkaar versterken. Het idee ontstond om wandelaars niet alleen over fraaie wegen en door dorpen te laten trekken, maar ook door kerken, borgen, molens en over wierden – karakteristiek voor de provincie.

Geïnspireerd door de eerste regels van het Gronings volkslied – “Van Lauwerszee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan ’t Wad” – ontstond de naam Tocht om de Noord. De eerste editie, van Warffum naar Delfzijl, duurde één dag en trok enkele honderden deelnemers.

Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend wandelfestival dat ieder laatste volle weekend van september in een andere Groningse gemeente plaatsvindt. Met ruim 6.000 deelnemers is het festival de laatste jaren steevast snel uitverkocht.

Oldambt centraal in 2026

Tijdens de bijeenkomst in Winschoten sprak burgemeester Cora-Yfke Sikkema namens de gemeente Oldambt een welkomstwoord uit.

Organisator Ronald Hellinga blikte terug op de editie van 2025 en keek vooruit naar het jubileumjaar.

Directeur Edwin van der Woude nam de aanwezigen mee op ontdekkingstocht door het Oldambt, terwijl Harm Evert Waalkens het landschap van de Graanrepubliek verder duidde.

Ook landbouwhervormer Sicco Mansholt, groot geworden in het Oldambt, kwam in de verhalen voorbij. Zijn invloed op de Europese landbouw is nog altijd zichtbaar in de uitgestrekte graanvelden waar de wandelaars straks doorheen trekken.

Inschrijving start 1 maart

De inschrijving voor Tocht om de Noord 2026 start op 1 maart om precies 18.00 uur. Gezien de grote belangstelling van de afgelopen jaren is de verwachting dat het evenement opnieuw snel volgeboekt zal zijn.

Met de 20e editie in het vooruitzicht belooft 2026 een bijzondere ontdekkingsreis te worden – een tocht om nooit te vergeten, dwars door geur, graan en Groninger geschiedenis.

Foto’s: Malou Vos